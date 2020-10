Majitelia reštaurácií nezabúdajú na humor, VIDEO z Bojníc je toho dôkazom: Takto vyzerajú opatrenia v praxi?!

Hlavne s humorom. Aj keď podnikateľov znovu zasiahla nepríjemná situácia, stále však nestrácajú nádej a snažia sa ju zvládnuť s humorom.

Prevádzkovatelia reštaurácií a športových zariadení sú zase tam, kde boli v prvej vlne. Situácia sa opakuje, vláda vydala nové nariadenia, koré je potrebné rešpektovať od 15.10.2020. V reštauráciách nie je od štvrtka možné stravovať sa. Fungujú len donášky jedla výdaj cez okienko, prípadne stravovanie sa na terasách. Tie ale musia byť úplne otvorené.

Na to zareagovali majitelia reštaurácie v Bojniciach a nakrútili vtipné video zobrazujúce to, ako by mohlo prebiehať stravovanie sa na otvorenej terase v počasí, ktoré už niekoľko dní trápi Slovensko. O trpkovtipné video sa s nami podelila čitateľka.