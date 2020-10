Speváčka Dara Rolins prijala pracovnú ponuku s tvrdou podmienkou: Musela som schudnúť!

Hoci má postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj mladšie ženy, musela ísť s váhou dole.

Dara Rolins (47) priznala, že keď prijala ponuku na fotenie pre módnu značku, chudnutie bolo v jej prípade nevyhnutné. „Všetky modely sú veľkosť 32 - 34, a tú ja nemám, takže som musela dať dole päť kíl. Pila som len šťavy, kokteily, veľa cvičila a išlo to,“ povedala pre český Blesk Dara.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Stále som si ale hovorila, čo keď sa do toho nevojdem, čo budú robiť, rozpárať to nemôžu, pretože to sú ikonické modely, ktoré sú vystavené v galérii a boli zapožičané len na fotenie. Ale našťastie to dobre dopadlo,“ dodala Rolins, ktorej sa napokon podarilo zhodiť potrebné kilá