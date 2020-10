Bolestivá skúsenosť topmodelky Kocianovej pri testovaní na COVID-19: Sila, čo jej urobili!

Obrovská neistota, chaos spojený s cestovaním a neustále testovanie na COVID-19. Koronakríza nekompromisne zasiahla aj svet modelingu, v ktorom sa pravidlá, ako sú rozstupy či minimum sociálneho kontaktu, dodržiavajú naozaj ťažko. Rozprávali sme sa s Michaelou Kocianovou (31), jednou z našich najúspešnejších modeliek.

Ako to je vo vašom prípade posledných šesť-sedem mesiacov s robotou?

Na začiatku to bolo veľmi ťažké. Snaha stále pracovať bola, ale nepustili nás napríklad do danej krajiny, museli sme sa vrátiť a čakala nás karanténa... Modelky sú v podobnej pozícii ako umelci, sme obklopení tímom, ktorý fotenie alebo nakrúcanie realizuje, a ten tím bolo veľmi ťažké dať dokopy. Fotograf priletí z jednej krajiny, produkcia z inej a ja zase z inej, všetci musíme dodržiavať opatrenia, mať testy... Išlo to fakt veľmi pomaly. Už som niekoľko fotení absolvovala, ale musím povedať, že je to iné ako pred pandémiou. V tíme, ktorý spolu pracoval, bola vždy dobrá neformálna energia, a teraz zrazu mali všetci rúška okrem mňa, takže som sa cítila zvláštne.

V ktorých krajinách sa teraz dá ako-tak pracovať?

Ja som robila s nemeckými klientmi, ale fotilo sa zase v inej krajine. Práca mojich modelingových agentov z Elite je momentálne veľmi ťažká, musia vedieť, aké sú presné kritériá na vstup a odchod v daný deň v danej krajine a podľa toho plánovať. Náš pán premiér môže zajtra povedať, že nemôžeme ísť do Rakúska, alebo sa, naopak, nebude dať priletieť do Rakúska z tretej krajiny, a tak sa z pracovného výjazdu nebudem môcť vrátiť, respektíve pôjdem do karantény. Cestovanie v súčasnosti je veľmi ťažké a bizarné. Letiskové prevádzky sú spolovice zavreté, ešte nedávno som si takmer nemala kde kúpiť vodu či kávu.

Koľkokrát ste boli v posledných mesiacoch testovaná?

Ježišmária... Veľa. Na tom poslednom mi pani išla tak hlboko do nosa, až mi trochu tiekla krv, ťahala som sa dozadu, ako sa dalo.