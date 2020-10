Trojnásobný otec Martin Šmahel očividne stále nezabudol: Strach kvôli nedávnej traume?!

Už prešiel rok, čo sa moderátor Martin Šmahel (38) stal trojnásobným otcom. K dcérke Mii (6), ktorú má zo skrachovaného manželstva s markizáckou kolegyňou Miriam Kalisovou (35), a dievčatku Lily (7), ktorá sa zas stala jeho ďalším dieťaťom po tom, čo si našiel partnerku Beátu, pribudla v júni minulého roka dcérka Emmka (1).

Martin, ktorý sa nikdy netajil tým, že je rodinný typ, však priznal, že s rozrastaním ich rodiny je to veľmi otázne.

Rozvedený Šmahel našiel šťastie po boku vdovy Beáty, s ktorou tvorí harmonický pár už tri roky. A hoci si dvojica doniesla do partnerstva už dcérky z predchádzajúcich vzťahov – Martin šesťročnú Miu a Beáta sedemročnú Lily, ne­bránilo im to v tom, aby si založili vlastnú rodinu a stali sa rodičmi aj spoločného dieťatka. Zaľúbencom sa napokon toto želanie aj splnilo a iba minulý rok v júni privítali na svet Emmku.

Roztomilé dievčatko si však hneď po narodení prešlo poriadnym peklom. Emka sa totiž vypýtala na svet o niekoľko týždňov skôr, než by mala, a tak sa začal doslova boj o jej život. Malá princezná sa narodila iba v 6. mesiaci tehotenstva a vážila len 833 gramov. Celú situáciu navyše ešte zdramatizovala havária, ktorá postihla sanitku, v ktorej bábätko prevážali.

Novorodenca tak museli lekári okamžite oživovať, čo sa im nakoniec našťastie podarilo. Táto hrôzostrašná skutočnosť však rodičov naozaj poznačila. A tá zrejme môže aj za to, že si Šmahel nie je istý, či by chcel ešte ďalšie dieťa. I keď by si už možno neprešiel takými pekelnými chvíľami, v podvedomí ho pravdepodobne nepríjemný zážikok veľmi ovplyvnil.

Sú šťastní

Keďže je o Martinovi známe, že vždy túžil po veľkej rodine, niet divu, že sa zo svojej veľkej rodinky, v ktorej je teraz už len veselo, veľmi teší. Čo sa týka ďalšieho prírastku, je však moderátor viac ako opatrný. Po extrémne ťažkom období, ktoré s Beátou prežili, majú v sebe rozhodne malý strach.

„Myslím, že mi stačia tri,“ úprimne reagoval Šmahel, ktorý má čo robiť, aby sa o svojich najbližších postaral. Len pred pár mesiacmi totiž zostal pre pandémiu koronavírusu úplne bez práce. Vládne opatrenia mu zrušili všetky moderátorské akcie a fitnesák sa tak musí poriadne obracať, aby túto situáciu zvládol.