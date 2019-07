Šmahel po nehode sanitky, v ktorej prevážali jeho 800-gramovú dcérku: Tieto hrdinky mi zachránili Emku

Ako zo zlého filmu! Koncom júna Nový Čas informoval o predčasnom pôrode partnerky Martina Šmahela (36) Beáty.

Tá priviedla na svet dcérku Emku v šiestom mesiaci, a tak malá princezná putovala rovno do inkubátora. Dva dni po jej narodení však sanitka, ktorá ju prevážala do inej nemocnice, havarovala. Lekárka so sestričkou, ktoré boli pri nehode zranené, museli dievčatko oživovať. Včera sa po viac ako dvoch týždňoch vrátili naspäť do práce.

Šmahel s priateľkou Beátou si pre dcérku Emku prešli doslova peklom. Dievčatko je po nehode sanitky, ktorá ho koncom júna prevážala, našťastie, stabilizované. Rodičia pri svojej láske trávia každú voľnú chvíľku a veria, že všetko nakoniec dobre dopadne. Počas nešťastného prevozu boli v sanitke okrem ľahko poraneného vodiča a spolujazdca aj lekárka so sestričkou, ktorých zranenia si po havárii vyžiadali „péenku“.

Po hroznej udalosti si však napriek tomu zachovali duchaprítomnosť a dieťatku poskytli prvú pomoc, keďže v dôsledku zranení ho museli oživovať. Ich obetavosť a veľké srdce ocenilo nielen vedenie nemocnice, ktoré ich včera privítalo po viac ako dvoch týždňoch opäť v práci.

„Havária sanitky, v ktorej sme k nám do Národného ústavu detských chorôb prevážali predčasniatko, aj vďaka včasnej a odbornej záchrane života, nemala dopad na život zúčastnených. Naša lekárka ako aj sestrička, napriek tomu, že obe boli zranené, ihneď poskytli neodkladnú pomoc bábätku a aj vďaka tomu žije a teraz je v dobrých rukách našich odborníkov. Asi neexistujú slová vďaky, ktoré by vyjadrili to, čo všetko urobili. Dnes, po návrate do práce, sa za nimi zašli poďakovať za nás všetkých aj generálny riaditeľ Ladislav Kužela a medicínska riaditeľka Zuzana Laluhová Striežencová. Ešte raz obom vám patrí jedno veľké ĎAKUJEME,“ zneli slová nemocnice.

Veľká vďaka

Nielen kompetentní, ale aj samotný Martin s Beátou nevedia slovami vyjadriť vďaku ženám, ktoré napriek kritickej situácii a vlastným zraneniam zachraňovali ich dcérku po nehode. „Sme vďační týmto obetavým ženám, ktoré sa aj napriek zraneniam a šoku z nehody sanitky prioritne postarali o naše prevážané dieťatko,“ odkázal hrdinkám Šmahel, ktorý verí, že jeho Emka bude aj naďalej bojovať ako levica.