Kotleba schytal 4 roky a 4 mesiace natvrdo, na súde však zaujal aj niečím iným: Toto si nik nevšimol?!

Je vinný! Sudkyňa Ružena Sabová v pondelok neskoro večer odsúdila šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu (43) na 4 roky a 4 mesiace basy natvrdo. Stalo sa tak viac ako tri a pol roka po tom, čo Kotleba vo veľkom štýle odovzdával šeky na 1 488 € pre tri rodiny, čo však polícia aj prokurátor vyhodnotili ako prezentáciu hnutia, ktoré potláča ľudské práva.

Prípad sa presúva na Najvyšší súd a Kotlebovi teraz reálne hrozí okrem basy aj strata poslaneckého mandátu a v hre je aj možnosť, že na súd sa dostane návrh na zrušenie celej ĽSNS.

V číslach 14 a 88 videla sudkyňa jasnú neonacistickú symboliku, o čom počas procesu vypovedali viacerí znalci. Číslo 14 sa v extrémistickom prostredí spája so 14-slovnou vetou amerického rasistu Davida Lana o tom, že „musíme zaistiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí“. Osmičky zase znamenajú ôsme písmeno v abecede, čiže H a 88 známy nacistický pozdrav Heil Hitler!

„Znalec uviedol, že ide o medzinárodnú šifru, ktorá vyjadruje extrémistickú myšlienku,“ povedala sudkyňa s tým, že takéto číslo majú vytetované aj priaznivci českej Dělníckej strany, ktorú už u susedov zrušili. „Používajú číselné označenie 1488 ako dorozumievacie znamenie.“ Dôležité tiež bolo, že Kotleba má za sebou minulosť spojenú s extrémistickými pochodmi či vedením Slovenskej pospolitosti.

Nie sú to obyčajné čísla

Kotleba sa počas niekoľkomesačného pojednávania snažil presviedčať, že išlo o náhodu a šeky na 1 488 € im vyšli pri delení sumy, ktorú vyzbierali. Priťažilo mu však, že darovacia zmluva bola priamo od Kotlebu. „Z nej vyplynulo, že darcom nebola politická strana, ale obžalovaný Marian Kotleba, v čom vidí súd vo významnej miere spochybnenie obhajoby v tom, že malo ísť o zbierku peňazí,“ povedala sudkyňa.

Verdikt vyniesla po viac ako sedemhodinovej záverečnej reči, ktorou sa Kotleba snažil zdržiavať, a zastavili ho až krátko pred ôsmou hodinou večer, keď povedal, že už ho to nebaví. Šéf ĽSNS sa snažil presvedčiť, že išlo o bežné čísla, ktoré používajú aj inde, a vyratúval dlhý zoznam zmlúv z centrálneho registra či iných položiek z obchodov. Sudkyňa vysvetlila, že v tomto prípade je dôležité pozerať na celok, a nie samotné čísla.

„Takéto čísla majú význam len pri spojení s inými okolnosťami, a to s okolnosťami, ktoré vykazujú znaky extrémizmu. Preto sa súd zameral na to, či takéto okolnosti boli zistené u obžalovaného v dobe, keď čísla prezentoval,“ povedala Sabová. Celá akcia, počas ktorej odovzdal šeky, bola pritom 14. marca, čiže v deň výročia Slovenského štátu, keď bolo Slovensko späté s nacistickým Nemeckom.

Obhajoba Mazurekom a Ďuricom

Kotleba sa tiež bránil tým, že jeho strana je vzorom demokracie, keď sa poslanec Milan Mazurek po tom, čo bol odsúdený za rasistické reči, prekrúžkoval zo 150. miesta na kandidátke do parlamentu. „Pokiaľ obžalovaný Marian Kotleba argumentuje tým, že mal vyše 65-tisíc preferenčných hlasov a dokonca to považuje za úspech poslanca, podľa súdu to tak nie je,“ vysvetlila Sabová. Na akcii vyzdvihla tiež účasť Kotlebovho poslanca Ondreja Ďuricu, ktorý je neonacistickým spevákom.

Samotný Kotleba po rozsudku pred novinármi s rúškom na brade hovoril, že je sklamaný. „Samozrejme, nemôžem povedať, že som nadšený, pretože som čakal oslobodenie. Z odôvodnenia rozsudku je jasne vidno, že rozsudok bol napísaný vopred, že rozsudok dnes nebol tvorený, že to jednoducho bola pripravená vec,“ zareagoval Kotleba.

Podľa neho bolo vidieť, že sudkyňa nezobrala do úvahy ani jeden argument jeho obhajoby. „Zjavne mi vychádza, že tam bola nejaká politická objednávka, ktorá povedala, že už sa to musí nejako skončiť, už sa to musí nejako vyriešiť a už toho Kotlebu treba vybaviť,“ domnieva sa Kotleba.

Prokurátor Tomáš Honz vyšiel zo súdnej siene s úsmevom na perách. „Konečne sa Slovenská republika dočkala rozsudku voči vrcholným predstaviteľom extrémizmu alebo vrcholnému predstaviteľovi extrémizmu na Slovensku. Pán Kotleba si zaslúžil nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý bol súdom uložený,“ povedal Honz. Verdikt je podľa neho odkazom pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí na Slovensku, že súdy a prokuratúra sa zastanú ľudí, ktorí sú obeťami extrémizmu, násilia, rasovej nenávisti, fašizmu a neonacizmu.

„Podľa mňa rozhodli viaceré skutočnosti. Sudkyňa spomenula najmä to, že pociťuje tiež, že osoby, ktorým boli odovzdané sumy 1 488, boli zneužité, dotiahnuté na dané podujatie. Ako to označoval prokurátor, išlo v podstate o cynický a zbytočný krok. Teda nešlo o odovzdanie pomoci a sumy, ale išlo vyslovene o zneužitie ľudí na propagáciu zvrátených fašistických a nacistických myšlienok,“ dodal Honz.