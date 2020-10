Nekalé praktiky Sulíkovcov?! Poslanci OĽaNO o možnom odchode do SaS: Nečakané odhalenie!

Konflikt vo vláde, aký nemá obdobu. Premiér Igor Matovič (47) a vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (52) oživili a posunuli svoj spor z čias prvej vlny pandémie na novú úroveň.

Po tom, čo v nedeľu odišiel Sulík z rokovania ústredného krízového štábu, pokračoval s premiérom v hádkach na sociálnej sieti a štipľavé odkazy si posielali aj cez médiá. Premiér dokonca Sulíka prirovnal ku Kotlebovi a verejne ho vyzval, aby odišiel z vlády, ak čísla nakazených neklesnú.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Spor dvoch rivalov spočíva v rozsahu prijatých protipandemických opatrení. Zatiaľ čo premiér sleduje prioritne zdravotnícku situáciu, Sulík sa podľa vlastných slov pozerá na ekonomiku a argumentuje, že pri plošných zákazoch nevychádza krízový štáb z konkrétnych dát. Dáta, ako sa šíri vírus v reštauráciách, podľa Matoviča boli dostupné, ale nie sú podstatné. Zdôraznil, že Sulík u neho statil dôveru ako kamarát. „Pri najťažšom rozhodnutí, aké Slovensko za 70 rokov od vojny robilo - a v takom, trúfam si povedať, bol v nedeľu Ústredný krízový štáb - sa ukázalo, komu ide o Slovensko a komu ide o bohapusté politikárčenie,“ vyhlásil Matovič.

Šéf vlády dodal, že od Sulíka očakáva ospravedlnenie a odchod, ak počet nakazených neklesne. „Niekedy si nevyberáte partnerov. V tomto prípade musíme byť zodpovední a ja si určite nezoberiem na triko, že pre to by som položil túto koalíciu,“ dodal premiér, ktorý vyzval členov SaS, aby vymenili lídra. Sulík tvrdí, že jeho snahou nie je bojovať proti opatreniam, ale zvrátiť tie, ktoré nevychádzajú z dát.

„Aký zmysel má zatvoriť 20-tisíc reštaurácií v 78 okresoch, keď iba v piatich okresoch v nich prišlo k nákaze? Zdravý rozum hovorí, že dobre, zavrime všetky reštaurácie v daných okresoch, a pod toto sa hneď podpíšeme. So zvyškom nemôžeme súhlasiť,“ vysvetlil Sulík v Rádiu Expres s tým, že v stredu na vláde navrhne prijatie lokálnych opatrení v konkrétnych regiónoch.

Sulík už viackrát naznačil, že z koalície neodíde. Ak by k tomu však došlo, vláda by mohla pokračovať ďalej, keďže by mala väčšinu. Okrem sporu vo vedení strán sa v zákulisí otvorene hovorí o tom, že SaS sa snaží získať nejakých poslancov z iných strán. Oficiálne to liberáli nepriznávajú, no Novému Času poslanci OĽaNO prezradili, že niektorých skutočne oslovovali.

Verbálny spor urovnajú

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Hoci sa dá chápať roztrpčenie premiéra z toho, ako Sulík postupoval, pripísať mu rast počtu nakazených sa dá len ťažko. Sulík sa však už v minulosti vyjadril, že zostane v tejto koalícii za každú cenu. To bol veľmi neopatrný výrok, pretože sú isté hranice, za ktoré by politická strana nemala ísť. Teraz však môže nastať opačná situácia, že premiér Matovič bude trvať na odchode Sulíka z koalície, potom strana musí zaujať svoj postoj. Každopádne to nesvedčí o dobrých vzťahoch vo vláde.

Lanárili poslancov OĽaNO do SaS? Čítajte ďalej: