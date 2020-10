Farmár poslal do obchodu kontaminované detské výživy: Dostal 14 rokov basy

Britského farmára a chovateľa oviec Nigela Wrighta odsúdili v pondelok na 14 rokov väzenia za jeho plán použiť detskú výživu kontaminovanú úlomkami kovu na vydieranie Tesca, jedného z najväčších britských reťazcov supermarketov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Wright umiestnil nádobky s kontaminovanou detskou výživou do obchodov s potravinami Tesco a poslal tejto spoločnosti desiatky listov aj e-mailov - od mája 2018 do februára 2020 sa od nej snažil vymôcť 1,4 milióna libier (1,54 milióna eur) v kryptomene bitcoin za to, že spoločnosti prezradí, kde sú nebezpečné potraviny umiestnené.

Tesco muselo vydať príkaz na stiahnutie tohto výrobku z predajní, keď dve matky hlásili, že v nádobkách s výživou značky Heinz našli úlomky kovu. Žiadne deti sa nezranili, ale celkovo bolo z predajní stiahnutých 42.000 nádobiek s výživou Heinz. Wright (45) bol obvinený z prípravy tohto komplotu, údajne zosnovaného v mene skupiny farmárov nahnevaných na nízke sumy, ktoré dostávali za svoje mlieko. Muž obvinenia poprel, ale odsúdili ho v dvoch bodoch za kontaminovanie tovaru a v troch bodoch za vydieranie.

Sudca Mark Warby pri vyhlasovaní verdiktu prirovnal Wrightovo konanie k terorizmu a povedal o ňom, že je to krutý, bezcitný človek. "Rozhodli ste sa pre vyhrážky takého druhu, pri ktorých tuhne krv v žilách, úmyselne ste zneužili zraniteľnosť detí a následne aj zraniteľnosť reťazca supermarketov, ktorý sa obával o svoje podnikanie," povedal sudca.