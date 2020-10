Majitelia fitnescentier, wellness či reštaurácií sú zdesení a rátajú straty: Čo s nami urobia nové opatrenia!

Citeľne sa ich to dotkne! V súvislosti s druhou vlnou koronavírusu budú od tohto štvrtka platiť ďalšie sprísnené opatrenia.

Ich súčasťou bude aj zatvorenie športovísk, fitnescentier, wellness, kúpalísk či sáun a výrazné obmedzenie stravovania v reštauráciách, odkiaľ si budeme môcť brať len zabalené jedlo, alebo ho konzumovať v exteriéri. Majitelia týchto prevádzok sú po mesiacoch neistoty vyčerpaní a nevedia, čo bude ďalej.

Poprad: Tieto nariadenia nás zavreli

Reštaurácia Culur Bistro

Jednými z najnespokojnejších sú prevádzkovatelia reštaurácií, ktorí môžu predávať len zabalené jedlo, a zákazníci môžu jedlo konzumovať len v exteriéri, čiže na terasách. „V prvom rade by som veľmi rád pozval premiéra a aj celú vládu na obed na naše náklady. Vonku na terase v októbri pod Tatrami to, myslím, bude pre nich zážitok. Tak ako aj pre všetkých našich hostí. A predávať naše jedlá do plastových obalov si ani nevie predstaviť. Čerstvý upečený steak si prinesiete domov ako studený nejedlý kus mäsa. My nie sme ani pizzeria, ani menučková reštaurácia, ani hamburgáreň... Alebo máme celý náš koncept teraz prekopať a investovať nové peniaze? Nás tieto opatrenia vlastne zavreli,“ vraví sklamane majiteľ štýlovej reštaurácie Culur Bistro v Pop­rade Majo Mesiarčík.

„Nakúpené čerstvé mäso a ostatné zásoby môžem vyhodiť a opäť začať počítať straty, ktoré pred pol rokom boli viac ako 20-tisíc. Prevádzku sme otvorili v polovici februára a na začiatku marca sme ju museli zavrieť na tri mesiace. Netýkala sa nás žiadna podpora, všetky straty sme museli znášať sami. Čo bude teraz? Netušíme. Opatrenia voči nám sú úplne nesystémové a nemajú žiadne ra­cionálne opodstatnenie. Vedel by som si predstaviť merať teplotu, sedieť s odstupom, dezinfikovať,“ dodáva.

Košice: Dramatický pokles obedov

Penzión s reštauráciou Plaza Košice

Majiteľ Penzióna Plaza Košice, ku ktorému patrí aj reštaurácia, Imrich Šoltés (29) sklamane vraví, že od štvrtka budú jedlá baliť a zúži sa aj ich ponuka. „Aktuálne máme na výber zo šiestich jedál denne, od štvrtka budú už len štyri,“ uviedol. Zhodnotil, že počas prvej vlny koronavírusu na Slovensku zaznamenali dramatický pokles záujmu o obedy.

„Bežne sme vydali aj 200 jedál denne. Keď prišli obmedzenia a vydávali sme obedy len cez okienka, denne sme ich predali okolo 25. Po uvoľnení opatrení sme však vybehli len na polovicu predajnosti v porovnaní s tým, ako to bolo pred koronakrízou,“ zhodnotil majiteľ. Ako hovorí, opatrenia vlády sú pre ich sektor veľmi neprajné. „Najhoršie je to, že nikto nevie, čo bude a či sa vôbec oplatí platiť kuchára a čašníčku pre pár obedov. Uvidíme, dokedy to bude trvať a aké ďalšie opatrenia vymyslia,“ skonštatoval Šoltés.