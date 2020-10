Marcel Forgáč je vášnivý horolezec, no cudzie mu nie sú ani iné športy. To bol aj dôvod, prečo s radosťou kývol na ponuku moderovať športovo súťažnú šou RTVS Tak určite. V nej privíta množstvo známych športovcov, medzi ktorými sa cíti ako ryba vo vode. Mnohí z nich totiž patria k jeho kamarátom, s ktorými moderátor rád trávi čas aj v súkromí. A to dokonca natoľko, že s profi športovami uzavrel dohodu! Reláciu Tak určite si pozrite v utorok o 20.30 na Jednotke.