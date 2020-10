Z filmu KAREL o Gottovi († 80) vystrihli 20 scén: Vtipný moment z chalupy nemohli zmazať, zaradili ho sem!

Dokumentárny film o legendárnom Karlovi Gottovi († 80) sa svojej oficiálnej premiéry zatiaľ nedočkal. Dôvodom je pandémia koronavírusu a vládne opatrenia proti šíreniu nebezpečnej choroby, ktorou sa nakazila aj vdova Ivana Gottová (44).

Tá však sľubuje, že sa po upokojení situácie film KAREL na plátna kín určite dostane. Fanúšikovia však budú ukrátení o viacero scén, ktoré sa do filmu nedostali. Aj keď zatiaľ film KAREL odpremiérovaný nebol, novú verziu hitu Karla Svodoby († 68) Jdi za štěstím, ktorá je oficiálnou piesňou k tomu to filmu, si už fanúšikovia pozrieť môžu.

A práve do videoklipu sa podarilo dostať viacero scén, ktoré sa nedostali do samotného dokumentu režisérky Olgy Malířovej Špátovej. V klipe sa objaví totiž aj vtipná scénka natočená na Vianoce 2018 na Gottovej chalupe v Doubnici. „Zobral snehuliakovi mrkvu a dal ju fenke Stelle. Ja som si s touto komickou scénou nedokázala poradiť, tak som ju nechala do bonusového materiálu,“ povedala režisérka pre Lidové noviny.