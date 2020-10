Herečka Gwyneth Paltrow: Šarmantná aj v pleťovej maske

Tajomstvo krásy odhalené! Herečka Gwyneth Paltrow nie je vždy iba sexi. Na sociálnej sieti zverejnila vtipnú fotku, ako si dopriava pleťovú masku a má pri tom obrovské dioptrické okuliare.

Herečka (48) ukázala svetu, ako si udržiava dievčenský vzhľad aj po tom, čo nedávno oslávila 48. narodeniny. Pri tej príležitosti zverejnila aj fotku zo svojej záhrady, kde je celkom nahá. A veru, pôsobí naozaj mladistvo. Okrem pravidelného cvičenia dbá na svoju stravu a dopraje si relax v kozmetickom salóne. Tentoraz na sociálnu sieť pridala fotku, na ktorej má na tvári ružovú pleťovú masku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Taktiež nechýba pár veľkých dioptrií s hrubým čiernym rámom. Sama dobre vie, že aj v čase pandémie je potrebné nájsť si chvíľu iba pre seba a dopriať si skrášľujúcu procedúru. A vôbec sa to nehanbí priznať na instagrame. Gwyneth pôvodne trávila pandémiu v Los Angeles, no nedávno sa presunula do svojho domu v Hamptons a videli ju v New Yorku. Asi ju tam prilákala jej milovaná značka kozmetiky od Christine Chin. Jej sálón je síce zavretý, no produkty sa stále dajú zakúpiť online.