Minister Krajčí: Slovensku hrozí český scenár, komisia schválila závažné opatrenia

Tie by mohli by odvrátiť český scenár, ktorý Slovensku v súčasnosti reálne hrozí. Minister zdravotníctva Marek Krajčí to uviedol pred nedeľňajším rokovaním Ústredného krízového štátu. Krajčí verí, že balíček opatrení Ústredný krízový štáb odobrí a tie prinesú svoje ovocie. V ďalších dňoch by sme tak podľa šéfa rezortu zdravotníctva mohli očakávať, že sa podarí krivku infikovaných, ktorá veľmi strmo rastie hore, zvrátiť.

Minister tiež pripomenul, že testovacie kapacity sa navýšili na 10-tisíc, ale laboratóriá sú schopné otestovať až 15-tisíc vzoriek denne. Záleží to napríklad aj od toho, ako zamestnanci laboratórií 'nadčasujú', či koľkokrát sa dajú vzorky do strojov. Zvyšujú sa aj počty mobilných odberových miest, ktorých je v súčasnosti 82. "Budeme robiť všetko pre to, aby sme dokázali testovať čo najviac a aby sme nikdy nedosiahli strop kapacít, ktoré bude Slovenská republika potrebovať," povedal minister. To sa podľa neho doteraz aj podarilo, pretože všetci, ktorí to potrebujú, sú testovaní. "A snažíme sa zháňať aj dostatok materiálu, aby testovaní mohli byť," uzavrel Krajčí.