Krízový štáb prezradí v nedeľu ďalšie opatrenia: Čo všetko majú zatvoriť?!

Kvôli naďalej sa zhoršujúcej situácii koronavírusu na Slovensku v sobotu zasadla Pandemická komisia. Verejnosť sa dozvie viac po nedeľnom rokovaní krízového štábu.

Na povrch však už vyšli isté zistenia. Portál Hospodárske noviny informuje, že opatrenia by sa mali týkať stredných škôl a reštaurácií. Opätovne by mal byť povolený len predaj jedla, ktoré si človek môže zobrať so sebou.

Čo ďalšie by sa ešte malo zatvoriť? "Zatvorené by podľa pandemickej komisie mali byť fitness centrá, wellness aj plavárne. Zmeny sa dotknú aj zhromaždení, ktoré budú povolené maximálne do šesť ľudí," uviedol portál.

"Keďže situácia sa prudko vyvíja veľmi neželaným smerom, dnes 6 hodín zasadala Pandemická komisia, aby navrhla súbor nových ochranných opatrení. O ich prijatí však musí zajtra (v nedeľu, pozn. red.) rozhodnúť Ústredný krízový štáb, preto o nich budeme informovať až potom," napísal premiér Igor Matovič na sociálnej sieti v sobotu po rokovaní Pandemickej komisie.