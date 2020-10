Speváci Kandráč, Kuly a Jaroš krízu zvládnu, ale...: Smutné príbehy našich spolupracovníkov!

Majú to skutočne ťažké! Pandémia koronavírusu kosí na všetkých frontoch. Opatrenia vlády zasiahli najmä kultúrnu obec, do ktorej však patria aj „neviditeľní ľudia“.

To sú osvetlovači, zvukári, technici, ktorí sa starajú o všetky koncerty a predstavenia, aby si ich diváci mohli užiť v plnej paráde. Práve táto skupina ľudí sa dostala do likvidačnej situácie a je prinútená hľadať si prácu v úplnej inej oblasti. Speváci Ondrej Kandráč (42), Mário Kuly, Kollár (49) a Miro Jaroš (42) majú pri sebe šikovných ľudí, ktorí nemôžu robiť to, čo majú radi. Novému Času porozprávali o skutočne ťažkej životnej skúške.

Momentálne nariadenia vlády hovoria jasnou rečou - hromadné podujatia môžu byť len do 50 ľudí v interiéri vrátane vystupujúcich či tých, ktorí sa starajú o chod celého koncertu či predstavenia. Toto sa rozhodne nepáči nikomu, pretože podľa slov umeleckej obce je takéto organizovanie akcií zbytočné a nepokryje ani náklady. Všetci umelci tak kričia na poplach a je možné, že ich onedlho uvidíme v uliciach. Nie sú však jediní!

Za každým podujatím je množstvo ľudí, bez ktorých by daná akcia nemohla byť. Tí tiež ostali bez príjmu a sú odkázaní na hľadanie si inej práce. „Hudobné koncerty nie sú len o viditeľných lídroch, ale hlavne o množstve ľudí v backstage-i. Od osvetľovačov, zvukárov, stagemanažérov, produkcie, až po šoférov a SBS-ku. Týchto ľudí treba mať v prvom rade na zreteli a všemožne im pomôcť. Sú to často živitelia rodín,“ povedal nám Ondrej Kandráč.

Miro Jaroš (42), spevák - Opatrenia rešpektujeme. Nateraz sú, bohužiaľ, nastavené tak, že nám neumožňujú pracovať. Ďakujem celému môjmu tímu. Hudobníkom, manažérom, predajcom vstupeniek, osvetľovačom, zvukárom, bezpečnostnej zložke, stavačom pódia, technickej zložke za to, že môžem žiť to, čo som si vysníval. Vďaka vášmu talentu, profesionalite a ľudskosti som sa na pódiu vždy cítil pohodlne a profesionálne. Mrzí ma, že sa na čas neuvidíme, ale verím, že to dlho trvať nebude. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami!