Fitneska Mokráňová štyri mesiace po pôrode: Podarilo sa jej niečo nevídané

Lucia Mokráňová (28) sa koncom mája stala hrdou mamou, keď na svet priviedla svoju vytúženú dcérku Tali (4 mes.) A hoci si vtedy prešla fitneska naozaj bolestivým cisárskym rezom, ihneď po zotavení sa vrhla do cvičenia.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Aj keď už schudla neuveriteľných 16 kíl, do pôvodnej hmotnosti jej ešte ostalo šesť kilogramov navyše. Aby bola Lucia spokojná, rozhodla sa preto ešte viac zamakať. Bývalá farmárka sa v posledných mesiacoch raduje prevažne z mamičkovských povinností. No popri dcérke nezanedbáva ani seba. Lucia sa napriek vyťaženosti snaží opäť vrátiť do formy, a to sa jej pomaly darí.

Ako sa aktívna blondínka pochválila, vďaka cvičeniu už zhodila množstvo kíl. To si všimli aj mnohí jej fanúšikovia, ktorí ju neustále zasypávajú otázkami, koľko presne schudla. „Dolu už išlo 16 kíl,“ prezradila pyšne Mokráňová. Tá však ešte stále nie je spokojná so svojou postavou, preto si dáva náročné tréningy aj naďalej.

„Ešte mám plus 6 kg... Avšak celkom ich viem dobre zamaskovať. Inak si z toho nič nerobím, pôjde aj to dolu,“ dodala Lucia, ktorá sa snaží k zdravému životnému štýlu motivovať aj iné mamičky, ktoré ju sledujú. Fitneska preto pravidelne pridáva videá s cvikmi na svoj profil.