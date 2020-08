Ťažké priznanie Mokráňovej 3 mesiace po pôrode dcérky: Skoro som sa zrútila! S Tali musela ísť ku kardiológovi

Je pre ňu všetkým! Fitnes trénerka Lucia Mokráňová (28), ktorá je známa z markizáckej Farmy, sa na konci mája stala mamou.

Priateľovi podnikateľovi Martinovi porodila rozkošnú Tali. Ako pre každú mamu, aj pre Luciu je najdôležitejšie zdravie jej dcérky. Najnovšie však musela Mokráňová riešiť vážny problém. Jej klbko šťastia potrebovalo pomoc lekárov a nasledovala neodkladná návšteva kardiológa. Čo sa s Tali deje?!

Mokráňovej sa v poslednom období zmenil život od základov. Po tom, čo sa dala dokopy so zámožným podnikateľom Martinom, za veľmi krátky čas, a to tri mesiace, otehotnela. Vyzerá to tak, že dvojica sa skutočne našla a sexi fitneska je pri Martinovi skutočne šťastná a spokojná. Odišla za ním do Žiliny, kde si užíva prepychový život v luxusnom trojposchodovom dome.

Tam má svoje kráľovstvo aj ich dvojmesačná princezná Tali, ktorá robí svojim rodičom obrovskú radosť a je pre nich číslo jeden. Obaja si uvedomujú, že zdravie ich dcérky je najdôležitejšie. Ich klbko šťastia však potrebovalo lekársku pomoc. Mokráňovú totiž nedávno stretla čitateľka Nového Času v nemocnici v Čadci. „Bola u nás v nemocnici a vyzerala nešťastne. Hľadala s dieťaťom v náručí kardiológa,“ napísala nám čitateľka.

Náročné obdobie

Nový Čas kontaktoval samotnú Mokráňovú, ktorá celú vec objasnila. „Lekárka nás poslala na vyšetrenie srdiečka, lebo sa jej tam niečo nezdalo. Keďže je teraz dovolenkové obdobie a dali nám termín až neskôr, hľadala som, kde by nás zobrali čo najskôr,“ priznala sexica, ktorá prežívala doslova peklo. Obrovský strach o maličkú jej nedával spávať.

„Keď mi doktorka povedala, že niečo počuje na srdiečku, tak som sa tam skoro zrútila. Dva týždne boli hrozné, bola som na nervy. Zobrala nás jedna pani doktorka z Čadce, tak sme išli tam na vyšetrenie,“ hovorí Mokráňová a dodala: „Našťastie sa nič nepotvrdilo, takže som si vydýchla. Teraz je už všetko super.“ Lucia nedá na Tali dopustiť a venuje jej všetok čas. Má, samozrejme, pri sebe milujúceho partnera, ktorý jej so všetkým pomôže, a aj starostlivú mamu a babičku. Tie Luciu a malú Tali pravidelne navštevujú a sú pre ne oporou.