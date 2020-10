Trumpov stav má posúdiť komisia: Je nespôsobilý viesť úrad? Šéfka Snemovne reprezentantov sa do neho tvrdo pustila

Šanca odvolať Trumpa? Šéfka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosi (80) vytvorí komisiu, ktorá zhodnotí duševné zdravie prezidenta USA.

Chce pri tom uplatniť 25. dodatok americkej ústavy, ktorý umožňuje odvolať prezidenta proti jeho vôli. Prezident Donald Trump (74) ešte stále berie lieky proti ochoreniu COVID-19, ktoré mu pred pár dňami diagnostikovali. Lekári mu naordinovali aj silný steroid dexametazón. Medzi jeho vedľajšie účinky patria psychózy, mánie, časté zmeny nálad a tiež agresivita.

Nancy Pelosi preto vyjadrila obavu o jeho duševné zdravie a ohlásila zvolanie komisie, ktorá by mala posúdiť jeho spôsobilosť riadiť krajinu. Spomenula 25. dodatok ústavy, ktorý umožňuje odvolanie prezidenta z funkcie proti jeho vôli z dôvodu fyzickej alebo psychickej nespôsobilosti. Môže však byť použitý na odstránenie Trumpa iba s pomocou jeho viceprezidenta a členov jeho kabinetu, čo sa javí ako nepravdepodobné.

Tento dodatok však umožňuje Kongresu vymenovať orgán hodnotiaci jeho spôsobilosť. Do volieb ostáva tri a pol týždňa, a aj to je závažný odkaz voličom. Trump označil snahy šéfky Snemovne reprezentantov za pokus o puč. Pelosi nazval „šialenou Nancy“ a tvrdí, že by mali vyšetriť ju.