Bývalý reprezentant Kopúnek po škandalóznom zadržaní: Pravda o týraní manželky?! Vyšetrovateľ reaguje

Angažuje sa Národná kriminálna agentúra (NAKA) v bežnom spore rozvádzajúcich sa manželov, alebo skutočne futbalista týra svoju manželku?

Po štvrtkovom zadržaní bývalého reprezentanta Kamila Kopúnka (36) postupne vychádzajú na povrch nové informácie o pozadí jeho vzťahu s manželkou Dominikou (34). Rodina športovca je presvedčená, že ide o omyl a Kamil by manželke neublížil, aj keď ich vzťah sa rozpadá a speje k rozvodu.

Pre fanúšikov športu na Slovensku bola štvrtková správa o zadržaní Kopúnka elitnou Národnou kriminálnou agentúrou šokom. Hrdinu MS 2010, ktorý strelil víťazný gól do siete Talianska (3:2) a zabezpečil Slovensku postup do osemfinále, následne obvinil vyšetrovateľ z týrania blízkej a zverenej osoby. Ňou má byť podľa informácií Nového Času Kopúnkova manželka Dominika. Vzali sa v lete 2010, na jeseň 2011 sa im narodil syn Marcus. Zhruba od konca roku 2018 však prechádza ich manželstvo krízou, ktorá vyvrcholila podaním návrhu na rozvod a teraz aj podozrením na týranie!

„Bol som v šoku, že prišla NAKA. Na moju obhajobu chcem povedať, že v živote som ženu netýral, nedajbože syna. Nechápem, prečo sú policajné zložky takto zneužívané... Každý vie, že medzi nami s manželkou je taký boj, lebo sa rozvádzame, ale polícia by sa nemala zneužívať na takéto veci. Od seba sme už dlhšie, nežijeme spolu,“ uviedol Kopúnek po prepustení z cely policajného zaistenia pre TV JOJ.

„Je na úradoch, aby zistili, čo je za tým,“ odpovedal Kopúnek na otázku, či môže ísť o pomstu zo strany manželky. „Vnímam to tak, že sa niekto snaží poškodiť mi meno. Ale ľudia vedia, kde je pravda," dodal. Rovnako otec Kopúnka Ivan si nedokáže vysvetliť obvinenia a bráni syna. „Nič neurobil, nie je to žiadny zločinec. Je to slušný človek. Nikdy by jej neublížil. Môj syn to má v hlave v poriadku, k tomu by sa neznížil,“ povedal pre Nový Čas v piatok dopoludnia, keď čakal na prepustenie syna.



Žiadosť o väzobné stíhanie

Vyšetrovateľ včera žiadal o väzobné stíhanie obvineného Kopúnka. To však prokurátorka Okresnej prokuratúry v Trnave zamietla a popoludní rozhodla o prepustení na slobodu. „Rozhodla sa tak preto, že neboli zistené dôvody väzby,“ povedal pre TV JOJ hovorca prokuratúry Mojmír Huna.