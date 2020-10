Vzbura v Pezinku! Novinka v historickom centre kole oči: Obyvatelia sú v šoku

Vinárske mesto na západe Slovenska už nie je, ako predtým. V historickom centre pribudli obrovskí farebné kvetináče, ktoré vyvolali búrlivú diskusiu. Prečo tam vlastne sú?

Otázku, prečo, si pri farebných kvetináčoch kladie každý, kto okolo nich prejde. Jednoducho sa tam z ničoho nič vyskytli. Na historickej uličke nie je možné si ich nevšimnúť. Ich krikľavá farba a veľkosť bijú do očí už z diaľky. Obyvatelia na novinku začali ihneď reagovať. Búrlivá diskusia odštartovala na ulici, ale aj na sociálnych sieťach.

A práve o to, podľa slov primátora Pezinka Igora Hianika, mestu šlo. Primátor sa v meste usiluje o takzvaný taktický urbanizmus. "Jeho hlavným cieľom je šokovať a poukázať tak na dlho neriešený problém vo verejnom priestore. Vyznačuje sa tým, že sa vykoná veľmi rýchlo (najlepšie v noci), aby naozaj šokoval. Používa farbu, ktorá púta pozornosť a podnecuje emócie. Veľmi rýchlo vymedzuje priestor, ktorému dáva možnosť iného využitia. Je to spúšťací motor pre diskusiu, ktorá sa otvára následne nad jasne vymedzeným priestorom," vysvetľuje vo svojom verejnom príspevku Hianik.

Farebné kvetináče tak mali upútať pozornosť obyvateľov, ktorú by mesto rado nasmerovalo na riešenie situácie na ulici, na ktorej sú umiestnené. Úloha upútania pozornosti jednoznačne splnená! "Možno sa budete čudovať, ale úvod, ktorý len uvedie diskusiu k ´Štefáničke´ prebehol presne podľa očakávaní, podľa princípu taktického urbanizmu," hovorí primátor.

Pezinok totiž dlhodobejšie rieši, akým smerom sa bude uberať situácia na Štefánikovej ulici v centre mesta. Momentálne je preplnená zaparkovanými autami a mesto uvažuje nad tým, že by na nej vznikla pešia zóna. Táto možnosť však nevyhovuje obyvateľom okolitých ulíc, ktorým by vozidlá zo "Štefáničky" parkovali a svišťali priamo pod oknami, či tým, ktorí pravidelne parkovacie miesta na ulici využívajú.

Farebné kvetináče tak priniesli svoje ovocie, avšak niektoré príspevky do diskusie nie sú práve oku lahodiace. "Ak ten ´umelec´ čo chcel kvetináčmi v PK šokovať alebo na niečo upozorniť - berie na zreteľ aj ekonomickú stránku veci - tak to je čistý diletant! Článok je účelový a defacto platí, že komu sa to nepáči, nech drží hubu. .Je to pekné a basta! PS: Celý svet likviduje plasty a na Slovensku sa dajú ako päsť na oko veľké plastové monštrá... aké ekologické!" Znie jeden z príspevkov.

"Ja mám rada moderné veci, aj chápem, že kvetináče sú tam dočasne, ale sú fakt dosť nevkusné v kontexte nášho malého centra a silne pochybujem, že toto je aktuálny trend v mestskej architektúre. A ak áno, tak to tiež treba individuálne posúdiť a nie bezhlavo použiť len preto, že je to teraz in. A btw, je celkom vtipné prezentovať zdravšiu, viac eko pešiu zónu plastovými kvetináčmi," hovorí ďalší obyvateľ Pezinka.

Na vec majú však obyvatelia rôzny pohľad: "Za mňa osobne, mne sa to páči, správny postup. Páči sa mi farebnosť, ktorá sa dostala do tej šedi a sivoty, páči sa mi tendencia zvyšovania zelene, aj pešej zóny. Je normálne, v centre mesta naučiť sa prejsť 200-300m pešo. Žasnem ako mladá aj moja stredná generácia musí parkovať čo najbližšie obchodu, banky, úradu.Strašne sme spohodlneli."

Primátor ešte na facebooku dodal, že kvetináče sú dočasné a z priestoru ich odstráni. Na naše otázky, bohužiaľ, aj napriek prísľubu ani po týždni neodpovedal.