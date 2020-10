Naštvaný Ibrahim Maiga po spochybňovaní koronavírusu: Drsná dohra!

Umlčali ho?! Zabávač Ibrahim Maiga (57) je známy tým, že sa ku všetkému rád a často vyjadruje.

Ticho neostal ani pred pár týždňami, keď na sociálnych sieťach opísal údajný príbeh jeho kamarátky, ktorá sa vraj vo Francúzsku nakazila koronavírusom. Tým sa snažil smrteľný a rýchlo sa šíriaci COVID-19 spochybniť a poukázať na jeho nepravdivosť. Jeho slová však neostali bez ohlasu. Kráľovi konšpiračných teórií totiž zablokovali prístup na sociálnu sieť. Africký zabávač žijúci na Slovensku tvrdil, že jeho kamarátka mala mierny priebeh ochorenia a všetko sa jej malo zhoršiť až vtedy, keď ju zavolali na odber krvi.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Zobrali jej 13-krát krv v malých dávkach a urobili jej nejaké infúzie. Odvtedy začala prežívať peklo, zápal pľúc, zanesenie pľúc vodou, dýchacie problémy, hnačky, už nevládala chodiť, nemala žiadne sily, išlo to s ňou dolu vodou,“ opísal Maiga a dodal, že pokiaľ nevysadila lieky, ktoré jej lekári predpísali, jej zdravotný stav sa nezlepšil. O dosť lepšie sa cítila až vtedy, keď sa napokon rozhodla liečiť iba inhalovaním, masťami a zázvorovým čajom.

„Celý koronavírus vnímam ako experiment,“ spochybňoval tak vážnosť a pravdivosť vírusu. To sa nepáčilo administrátorom stránky, preto sa rozhodli voči Ibimu zakročiť tým, že mu dočasne zrušili profil. To Maigu ešte viac rozčúlilo. „Oznamujem vám, že ma facebook blokol na jeden mesiac. A to len preto, že šírim pravdu. Vítajte v slobodnom svete,“ rozčertil sa Ibi.