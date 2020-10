Infarktový záver proti Azerbajdžanu: Sokolíci rozhodli v predĺžení

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila vo štvrtkovom domácom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2021 nad rovesníkmi z Azerbajdžanu 2:1. Výhru zverencov trénera Jaroslava Kentoša zariadil v nadstavenom čase stopér Ivan Mesík.

Na čele sú Švajčiari s plným počtom 18 bodov pred Francúzmi, ktorí v šiestich vystúpeniach nazbierali 15 bodov.

Najbližšie sa mladí Slováci predstavia práve na pôde Francúzov, stretnutie je na programe v pondelok 12. októbra o 21.00 h v Štrasburgu.

61. Tupta, 90.+4 Mesík - 66. Celik. ŽK: Fabiš - Kaplan, Hajili, Buludov, Abdullazade, Kökcü, Celik. Rozhodovali: Hagenes - Dale, Bashevkin (všetci Nór.), bez divákovŠípoš - Fabiš, Šulek, Mesík, Sluka - Strelec (87. Kadák), Pokorný (76. Bernát), Gono - Ďuriš, Tupta (76. Almási), Chobot (59. Suslov)Ibrahimov - Buludov, Manafov, Celik, Kaplan - Abdullazade (82. Valizada), Kökcü (90.+1 Ahmadov), Hajili, Ekinjier (82. Muradov) - Oksuz (69. Yidirim), Bajramov (69. Jafargulijev)V 3. minúte Fabišova krížna prihrávka do nebezpečného územia pred azerbajdžanskou bránkou nenašla adresáta a následne sa z uhla nedokázal presadiť Ďuriš. Po ďalšom prudkom centri do päťky, tentoraz v podaní Chobota, odkopol v poslednej chvíli loptu Buludov pred číhajúcim Ďurišom. Hostia prvýkrát vážnejšie pohrozili v 27. minúte strelou Oksuza z hranice šestnástky, ktorú Šípoš vyrazil na roh. Nakloniť misky váh na slovenskú stranu mohol v 32. minúte Strelec, jeho hlavičku zblízka však pohotovo zneškodnil Ibrahimov. Mladí Slováci mali v prvom polčase o niečo viac z hry ako súper, bol to však v ich podaní sotva priemerný výkon a ten im radosť z gólu nepriniesol.Tréner Kentoš na vývoj stretnutia zareagoval striedaním, namiesto Chobota poslal do útoku iba 18-ročného Suslova a legionár Groningenu priniesol do hry domáceho tímu oživenie. V 61. minúte sa šikovne uvoľnil v pokutovom území a po jeho presnej prihrávke usmernil Tupta z päťky loptu do bránky - 1:1. Z vedenia sa však Slováci dlho netešili. V 66. minúte pri štandardnej situácii zabudli na zadnej žrdi na Merta Celika, ktorý zblízka vyrovnal - 1:1. V závere domáci vyvinuli veľký tlak. Tutovka Kadáka sa ešte gólom neskončila, ale v nadstavenom čase sa po rohu Suslova presadil na zadnej žrdi Mesík aj s prispením jedného zo súperových hráčov a rozhodol - 2:1.