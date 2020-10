Víťazstvo mu stále uniká: Sagan zaostal za najlepšími

Peter Sagan obsadil v štvrtkovej 6. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia 8. miesto. V špurte suverénne triumfoval Francúz Arnaud Demare a pripísal si druhé víťazstvo na podujatí.

Druhú priečku obsadil na 188 km dlhej trati z Castrovillari do Matery Austrálčan Michael Matthews zo Sunwebu, tretí skončil Talian Fabio Felline z Astany.

Etapa mala klasikársky charakter s viacerými kopcami, no iba jedinou horskou prémiou tretej kategórie 24 km pred cieľom. V úvode bolo viacero miest na únik, no napokon z pelotónu odišla iba štvorica pretekárov, Austrálčan James Whelan z Education First a traja Taliani, Marco Frapporti z Vini Zabu-KTM, Mattia Bais z Androni Giocattoli a Filippo Zana z Bardiani.

V hlavnom poli sa bojovalo o 5. priečku a tú získal Arnaud Demare. Pripísal si tak štyri body. Peter Sagan bol siedmy a bral dva, keď pred ním nechtiac zostal ešte jeho tímový kolega Maciej Bodnar.Zhruba 100 kilometrov pred cieľom malo vedúce kvarteto náskok až deväť minút a 20 sekúnd, no potom prevzala iniciatívu v pelotóne Bora a začala odstup likvidovať. Na druhej rýchlostnej prémii 48 km pred cieľom bola k dispozícii iba polovičná porcia bodov.

Tridsaťsedem kilometrov pred cieľom sa ocitol na zemi vedúci muž Gira Joao Almeida, no nemal problém sa rýchlo vrátiť do hlavnej skupiny. Na horskej prémii ešte stihol zobrať maximálny počet bodov pretekár z úniku James Whelan, no pelotón už bol na dohľad a všetko smerovalo k záverečnému špurtu.

V úzkych uličkách Matery Bora kontrolovala čelo a snažila sa natiahnuť pelotón a "zbaviť sa" čistokrvných šprintérov, medzi ktorých patrí aj Demare. Ten sa však do úplného záveru napokon dostal a v rýchlostnom súboji nemal konkurenciu, vyhral so zreteľným odstupom pred Matthewsom.