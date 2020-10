Šokujúce odhalenie o živote Jarmily z Extrémnych premien: Toto diváci na obrazovkách nevideli!

Toto diváci na obrazovkách nevideli! V stredu Markíza odvysielala príbeh Jarmily (30) v šou Extrémne premeny.

Jej rok však nebol len o chudnutí a o zmene jej postoja k životu, mladá brunetka sa rozhodla pre ďalší radikálny krok v jej živote. Svojmu rumunskému manželovi Ionutovi povedala zbohom a požiadala o rozvod! Len málokto však tušil, čím si brunetka musela prejsť a čo dlhé roky znášala. Jarka Novému Času porozprávala o najťažších momentoch v jej manželstve, ktoré boli plné fyzického násilia!

Jarmile sa vďaka šou podarilo schudnúť z pôvodnej hmotnosti 172 kg na 96 kíl. Chudnutie nebolo rozhodne to najhoršie, čo prežívala mladá žena. A hoci pred kamerami nepriznala svoju traumu zo spoločného života s dnes už exmanželom, jej vnútro kričalo o pomoc. Jarka otvorila svoju trinástu komnatu a Novému Času opísala chvíle, na ktoré do smrti nezabudne.

„Môj exmanžel je veľmi výbušná a prchká povaha. Samozrejme, že ja nie som svätá a dokážem sa pohádať pre úplnú drobnosť. On však dokázal ublížiť nielen slovami, ale aj fyzicky. Trvalo to niekoľko rokov a ja som pred tým zatvárala oči a myslela som si, že ho zmením. Ale charakter človeka sa nemení,“ priznala žena, ktorá s Ionutom prežila 6,5 roka a z toho takmer 3 roky boli manželmi.

„Až po rozvode som si uvedomila, že keby som sa s tým niekomu zdôverila, nemuselo to trvať tak dlho. Veľmi som ho ľúbila. Viac ako samu seba a stále som si hovorila, že ja si to zaslúžim, lebo som zlá. Ale žiadna žena si nezaslúži, aby ju vlastný manžel udrel,“ hovorí Jarka.

Dlhoročné bitky

Veľmi dobre si pamätá na osudné momenty, z ktorých mrazí. „Ionut ma bil. Nebolo to každý deň, lebo sme zažili aj veľa krásnych chvíľ, keď som sa cítila milovaná. Ale potom prišiel skrat a všetko to dobré sa stratilo. Veľmi často vybuchol v aute, keď sme išli niekam, kde sme potrebovali navigáciu, a ja som ho nevedela dobre navigovať a on od nervov dostal amok a udrel ma,“ prezradila brunetka, ktorá chcela všetko utajiť.

„Veľmi som sa hanbila a bola som veľmi hrdá, aby som to niekomu povedala. Preto si všetci mysleli, že je všetko v poriadku. Ale už keď som prišla do práce s modrinami alebo do fitka s monoklom, vedela som, že to neutajím a už mi nikto moje výhovorky neveril.“