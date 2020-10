Matka sa vyjedla na 110 kíl: Stačila jedna drsná poznámka od frajera, zmenila sa na sexi kosť

Nemala najideálnejšiu postavu a jej frajer jej to dal pocítiť. 25-ročná blondínka vážila takmer 110 kilogramov, o cvičení nechcela ani počuť a často si objednávala pizzu, kebab alebo si dala fastfood. Stačila jedna poznámka od jej frajera, zmenila sa na nepoznanie.

Ako uvádza portál The Sun, Dannie Forsterová priviedla na svet v septembri v roku 2017 synčeka Georgea (3). Bojovala s popôrodnou depresiou, v dôsledku ktorej mala problém opustiť dom a uzavrela sa medzi štyrmi stenami, čo bol jeden z dôvodov, prečo priberala. Najvyššiu váhu mala rodáčka z anglického Newcastle v roku 2018, keď jej ručička na váhe ukazovala viac 110 kilogramov. Na obed dokázala zjesť aj dve celé pizze.

Jej partner Gary (27) jej jedného dňa povedal, že chýba už len jedna šiška a 25-ročná mamička bude slobodná. Malo ísť len o obyčajný žart, Dannie to zobrala vážne a okamžite začala konať. Skontaktovala sa s trénerkou a začala sa jej veľká premena.

Dannie vymenila pizzu za doma varené čerstvé jedlá a začala poctivo cvičiť kardio a silové tréningy. Počas karantény si doma vytvorila vlastnú posilňovňu a cvičila so svojimi priateľmi cez videohovor.

Mamička tvrdí, že „nikdy nebola vychudnuté dievča“, avšak aj napriek tomu bola šťastná. „Vždy som robila nárazové a nereálne diéty, ktoré nie je možné udržať,“ priznala sa Dannie a dodala, že priberať začala ešte viac po narodení syna Georgea. „Začala som byť veľmi lenivá a nechcelo sa mi robiť nič aktívne alebo odísť z domu,“ priznala sa.

K zmene jedálnička a cvičeniu ju nalomil až je partner Gary, ktorý jej adresoval neškodné komentáre a dorazil ju výrokom, že chýba už len jedna šiška a Dannie bude slobodná. „Začal mi liezť na nervy. Každý deň kritizoval, čo som jedla. Nemôžem mu to príliš vyčítať, keďže sa mi to vymklo spod kontroly,“ opisuje svoje pocity Dannie, ktorá nakoniec zobrala život do vlastných rúk a schudla na neuveriteľných 63 kilogramov.

„Schudla som a cítim sa ako úplne iný človek. Aj môj šatník sa úplne zmenil z čierneho vrecovitého oblečenia na farebné a obtiahnuté kúsky. Jej nový jedálniček je omnoho pestrejší, pozostáva z domácich jedál a obsahuje veľké množstvo ovocia a zeleniny. Do posilňovne chodí najmenej dvakrát od týždňa.

Dannie priznáva, že ju teraz mnohí ľudí nespoznávajú a chvála sa na ňu valí zo všetkých strán. „Wow, vyzeráš úžasne,“ alebo „Bože, vyzeráš úplne inak,“ často počúva od svojich známych. Danie nikdy nebola úplne štíhla, a preto má vďaka jej novému telu vyššie sebavedomie. „Teraz sa cítim istejšie a šťastnejšie. Najlepšie však je, že mám oveľa viac energie a teším sa na dni strávené so svojím partnerom a synom,“ pochválila sa Dannie.