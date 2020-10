Neuveriteľný nález rodiny z Gbiel: Kopali základy garáže, našli 3 000-ročné kostry! Prilepšia si o nálezné?

Klasická rekonštrukcia sa skončila návštevou archeológov! Rodina z Gbiel (okr. Skalica) žije 14 rokov vo svojom dome, netušiac, že v minulosti bolo na tom mieste pohrebisko.

Všetko zmenil uplynulý piatok, keď sa majiteľ rozhodol vlastnoručne vykopať základy na garáž. Necelý meter pod povrchom však natrafil na ľudskú lebku. Na miesto dobehli kriminalisti a zakrátko aj archeológovia.

Prvú ľudskú lebku podľa slov polície našiel muž iba 80 centimetrov pod povrchom. „Ďalej už radšej nekopal a počkal na vyjadrenie odborníkov. Privolaný forenzný antropológ začal s obhliadkou a neskôr našiel ďalšiu lebku a zopár menších kostrových pozostatkov. Podľa obhliadky miesta určil, že nejde o nález pre kriminalistov,“ dodali policajti na facebooku. Odborníci okamžite dorazili na miesto a začali pátrať.

Bez nároku na nálezné

„Dom je z roku 1962 a majitelia sa rozhodli zväčšiť garáž. Narazili na lebku a my sme našli ďalšiu. Hovoríme o náleze, ktorý je starý minimálne 2 500 až 3 000 rokov. Na tomto mieste bolo kedysi pohrebisko a sú to ľudské pozostatky. Minimálne je tam jeden celý jedinec a jedna lebka,“ povedal Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave s tým, že šlo o dobu bronzovú. Majiteľ nemá nárok na nálezné, ak by však našiel predmet, ktorý by bol bronzový, tak mu nálezné patrí.

Doba bronzová Otvoriť galériu Doba bronzová Zdroj: istock

Obdobie medzi eneolitom (medenou dobou) a všeobecným rozšírením železa (v Európe železnou dobou). Remeslá sa v tom čase oddelili od poľnohospodárstva. Výroba bronzových nástrojov sa osamostatnila od poľnohospodárstva a stala sa záležitosťou jednotlivca alebo rodín a rozvíjalo sa baníctvo, hutníctvo, kovolejárstvo.