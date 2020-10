Hamšík burcuje svojich spoluhráčov: Ide o veľa, musíme zabrať úplne všetci!

Deň D je tu! Už raz odložené semifinále play-off o postup na futbalové majstrovstvá Európy Slovensko – Írsko (20.45 hod. PP Jednotka) sa má stať dnes na Tehelnom poli skutočnosťou.

Hrá sa na jeden zápas a bez divákov. Víťaz tohto súboja nastúpi budúci mesiac v boji o miestenku na záverečný turnaj na ihrisku lepšieho z dvojice Bosna a Hercegovina – Severné Írsko. Slováci nad Írmi zatiaľ ani raz nevyhrali.

Ostrovný futbal im dlhodobo robí problémy. „Stále tvrdím, že anglický štýl nám nesedí. Súperi z Ostrovov sú neskutočne silní v domácom prostredí. Najmä vďaka svojim fanúšikom, ktorí vedia vytvoriť fantastickú kulisu. Teraz nebudú mať na tribúnach nikoho. To by nám mohlo vyhovovať. Bez divákov a ešte k tomu na ihrisku súpera sú aj Íri o triedu slabší,“ povedal pre Nový Čas Stanislav Varga.

Tréner Banskej Bystrice strávil v Anglicku a v Škótsku osem rokov. Päť v Sunderlande, tri v Celticu Glasgow. Podľa neho sú obaja súperi kvalitatívne porovnateľní. „S výnimkou Anglicka nás nikdy herne či výsledkovo nerozbili. Bolo to vždy skôr o detailoch. Aj v Škótsku sme napríklad tesne prehrali po vylúčení Roba Maka. Bol by som rád, keby to dopadlo tak, ako keď sme išli vlani do Maďarska. Predtým sme dostali doma výprask od Chorvátov a v Budapešti sme pár dní nato vyhrali. Mohlo by sa to zopakovať.“

Tréner Pavel Hapal má hlavu plnú starostí. Namiesto zraneného Ďuriša povolal Šafranka, za Šatku v karanténe prišiel Holúbek. Včera stále nebolo jasné, či z Neapola pricestuje Lobotka, ktorého Neapol je v domácej izolácii. Napätie zvýšil aj nejednoznačný výsledok testu u jedného hráča, ktorý podstúpil opakovanú skúšku. „Oba tímy čaká vabank. Bez možnosti opravy. Na duel s Čechmi sa pozeralo zle. Zažil som takéto zápasy. Dúfam, že my budeme mať dobrý deň a Íri zlý.“

Varga si nemyslí, že by septembrové neúspechy mali zanechať na mužstve negatívne stopy. Situácia sa podľa neho odvtedy zmenila k lepšiemu. „Hráči už majú za sebou viac zápasov a niektorí určite aj lepšiu formu. Navyše prišli Hamšík s Makom, takže sila tímu by mala vzrásť. V takýchto zápasoch musia práve najlepší jednotlivci podať nadštandardné výkony, aby potiahli ostatných spoluhráčov. Vždy to tak bolo.“

Hamšík bol pri všetkých štyroch remízach s Írmi. „Už by som rád napravil túto bilanciu. Čaká nás ťažký súper. Rival, s ktorým sme odohrali vyrovnané súboje. Vieme, že ide o veľa. Iba víťazstvo nás priblíži k postupu na majstrovstvá Európy. Na jeho dosiahnutie musíme zabrať všetci,“ vyhlásil kapitán slovenského tímu.

SR – ÍRSKO

Semifinále play-off o ME

Dnes o 20.45 hod. PP Jednotka