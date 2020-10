Hviezda Susedov Viki Ráková potešila mnohé dámy: Rozdáva svoj šatník

Aj hviezda obľúbeného seriálu Susedia Viki Ráková (39) sa musela prispôsobiť obmedzeniam, ktoré so sebou priniesli opatrenia pri druhej vlne koronavírusu.

Popritom sa však snaží pomáhať aj ľuďom okolo seba. Rozhodla sa totiž ponúknuť svoje už nepoužívané oblečenie. „Milé slečny! Akurát triedim svoje šaty a veľmi rada by som ďalej posunula tie, ktoré už nenosím. Ak poznáte niekoho, komu by pomohli, alebo by sa mu zišli, prosím, dajte mi vedieť,“ povedala herečka, ktorá chce takýmto spôsobom nezištne pomôcť. „Ak sa nájdu adeptky, veľmi rada im oblečenie aj pofotím, aby si povyberali,“ dodala seriálová Ildikó.