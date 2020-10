Rajecké Teplice po búrke zatopila voda z kanalizácie: Utopia sa kúpele v splaškoch?

Obyvateľom Rajeckej doliny sa lepí smola na päty.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nielenže kvôli núdzovému stavu dostávajú prevádzky v okolí kúpeľného mestečka a obyvatelia, ktorí sú na živobytie v cestovnom ruchu odkázaní, zabrať, ale ešte ich trápi aj počasie. Cez víkend sa spustila silná búrka a hustý lejak, až zatopilo kanále a z kanalizácie sa vyvalili splašky až na ulicu. V tamojších kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach sa obávajú najhoršieho.

Mimoriadne zasadnutie kompetentných musela zvolať aj primátorka Rajeckých Teplíc Katarína Hollá. „Je to veľmi vážne, obyvatelia dvoch ulíc majú zatopené pivnice a reálne tu stojíme aj pred hrozbou, že splašky z kanalizácie nám presiaknu do pitnej vody. Nemáme pritom peniaze na to, aby sme túto situáciu riešili, prosíme vládu, aby zasiahla obzvlášť v núdzovom stave, keď sú životy ľudí ešte viac ohrozené,“ hovorí. Riaditeľ Balneo Spa zo Slovenských liečebných kúpeľov Rajecké Teplice Peter Lališ priznáva, že sa obávajú najhoršieho.

„Nie sme zatiaľ zatvorení, pretože sa nám splašky do minerálnych prameňov nedostali, ale je to možno otázka dní, keď sa tak môže stať. Ak štát tieto liečivé pramene neochráni, budeme musieť zavrieť, my máme na liečivej vode biznis postavený, ale nie sme majiteľmi prameňov, my nemôžeme robiť vôbec nič,“ vraví. Liečivé termálne pramene sú majetkom štátu a súkromný podnikateľ si za štát nemôže dovoliť urobiť rázne rozhodnutia.

Podľa Lališa by bolo dobre, keby bola kanalizácia odklonená a voda z kanálu sa nevalila na obyvateľov okolitých domov, do kúpeľného parku alebo k samotným kúpeľom. „Netrúfam si odhadnúť, koľko by to stálo, ale nevidím to ako veľkú investíciu, skôr si myslím, že súri čas a hráme tu o dni,“ dodáva.

Kúpele sa snažia zistiť, kto môže v núdzovom stave riešiť enviromentálnu katastrofu, ministerstvo hospodárstva sa zatiaľ s takouto situáciou nestretlo. „To je zatiaľ prvý podnet v núdzovom stave, ktorý sa týka takejto výnimočnej udalosti, zisťujeme okolnosti a vyjadríme sa, či je v našej kompetencii okamžite zasiahnuť a majetok štátu ochrániť,“ vyjadrila sa asistentka tlačovej hovorkyne na ministerstve hospodárstva Kataríny Matejkovej.