Princ Harry sa bude musieť plesnúť po vrecku: Za pobyt mastný daňový účet

Daňový úrad mu to spočíta! Vojvoda zo Sussexu, ktorý sa v máji presťahoval so svojou manželkou Meghan a synom Archiem do Los Angeles, bude zo zákona povinný platiť dane.

Stane sa tak po tom, čo bude v krajine súvisle 183 dní. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa presťahovali do Los Angeles už 7. mája. Ich dočasným domovom sa stala luxusná vila patriaca producentovi a komikovi Tylerovi Perrymu. Neskôr si našli svoje hniezdočko v Montecite v Santa Barbare. Znamená to, že Harry žije v Spojených štátoch už 152 dní – len pár týždňov do hranice 183 dní.

Ak človek v USA strávi počas troch rokov takýto čas, je povinný platiť tam dane z celého svojho príjmu. Ak by sa Harry chcel tejto platbe vyhnúť, musel by odísť z krajiny až do roku 2023. „Môžete staviť na to, že niekto z oddelenia kontroly daní ho má pod drobnohľadom,“ vyjadril sa losangeleský právnik David Holtz.

Vojvoda pravdepodobne bude musieť zaplatiť americkú federálnu daň aj kalifornskú štátnu daň a to zo všetkých príjmov, aké doposiaľ zaznamenal - či išlo o finančnú podporu od princa Charlesa alebo niekoľkoročnú zmluvu s Netflixom. Holtz však predpokladá, že ich právnici a daňoví odborníci situáciu riešia. Tak či tak, Harry sa pravdepodobne platbe nevyhne. Alebo počká na 4 kone vrané?