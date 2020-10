Obrovské víťazstvo pre akademickú slobodu: Súdny dvor EÚ zverejnil rozsudok

Verdikt Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) v kauze Stredoeurópskej univerzity (CEU) je pre túto univerzitu dôležitým morálnym i právnym víťazstvom, avšak rovnako je obrovským víťazstvom pre akademickú slobodu v celej Európe. Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava to v utorok vyhlásil na tlačovej konferencii vo Viedni rektor CEU Michal Ignatieff.

"Európski lídri, ktorí chcú nasledovať príklad maďarského premiéra Viktora Orbána, si musia dobre rozmyslieť, aké kroky urobia," zdôraznil rektor.

Súd v utorok zverejnil rozsudok, podľa ktorého ustanovenia novely maďarského zákona o vysokoškolskom vzdelávaní z roku 2017, na základe ktorých bola CEU založená americkým finančníkom Georgeom Sorosom nútená opustiť Maďarsko, nie sú v súlade s právom Európskej únie a musia byť zrušené.

Verdikt podľa Ignatieffa nič nemení na skutočnosti, že stálym sídlom CEU je teraz už namiesto Budapešti Viedeň. Rektor však pripustil možnosť, že v budúcnosti by pokračovali americké akreditačné programy aj v maďarskom hlavnom meste. "Rozhodnutie európskeho súdu je veľmi čerstvé, potrebujeme čas, aby sme sa rozhodli, čo urobíme s Budapešťou," poznamenal.

Maďarská vláda považuje za neprijateľný dvojaký meter, zákon musia zachovať rovnako všetky univerzity, reagovala na verdikt maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová. "Dvojaký meter považujeme za neprijateľný, právne normy musia v Maďarsku zachovať všetky univerzity rovnako. Nemožno prijať taký zákon, ktorý by dostal CEU do výhodnejšej pozície než iné maďarské univerzity," povedala ministerka a dodala, že "vláda rozsudok - ako vždy - v súlade so záujmami Maďarska a jeho občanov vykoná".

Ignatieff jej vyjadrenie označil z právneho pohľadu za nepochopiteľné. Na novinársku otázku, či CEU bude žiadať odškodnenie od maďarskej vlády, podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság rektor povedal, že sťahovanie z Budapešti do Viedne stálo 200 miliónov eur. Súčasne dodal, že o odškodnení je ešte priskoro hovoriť.

CEU, založená podľa práva federálneho štátu New York a podporovaná americkým podnikateľom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom, bola jedinou zahraničnou vysokou školou pôsobiacou v Maďarsku, ktorá nespĺňala nové požiadavky. Medzičasom CEU ukončila svoju činnosť v Maďarsku a v novembri 2019 otvorila nový vysokoškolský areál vo Viedni.

Európska komisia (EK) podala v roku 2018 pre novelizáciu vysokoškolského zákona proti Maďarsku žalobu týkajúcu sa neplnenia povinností.