S nakazenými sa v českom hokeji roztrhlo vrece: Ďalší klub v karanténe

Hokejisti Liberca sú v karanténe potom, ako sa u šiestich hráčov povrdil koronavírus.

Klub zároveň odložil dva extraligovej zápasy. Hokejisti sa nepredstavia v nedeľu doma s Brnom ani budúci týždeň vo štvrtok v Plzni. Bieli Tygri nehrali už uplynulú nedeľu v 7. kole doma proti Motoru České Budějovice kvôli podozreniu, že sa päť hráčov nakazilo covidom-19. Severočesi následne absolvovali plošné testy. "Klub je v kontakte s Krajskou hygienickou stanicou Libereckého kraja, na ktorej podnet podstúpi desaťdňovú karanténu," uviedol liberecký klub na svojom webe. Duel, ktorý mal Liberec pôvodne hrať v piatok na ľade Třinca, bol už skôr odložený kvôli karanténe oceliarov.

Problémy majú aj hráči Olomouca. Vítkovice odohrali prvé stretnutie v piatok a v nedeľu, Kometa Brno ešte do extraligového ročníka nezasiahla. Začať by mala v piatok doma proti Plzni. V utorok sa po izolácii do hry vracajú Karlove Vary domácim duelom so Spartou.