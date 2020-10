Messi a Ronaldo si musia počkať: Mak sa sústredí na reprezentáciu

Po takmer roku je späť! Krídelník Róbert Mak (29) si obliekol reprezentačný dres naposledy vlani v novembri v Rijeke.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zápas proti Chorvátom v kvalifikácii ME nedohral. Za druhú žltú kartu videl po hodine hry červenú, takže v derniére proti Azerbajdžanu nastúpiť nemohol. Na jar po dvoch mesiacoch rozviazal zmluvu s tureckým Konyasporom a vrátil sa domov.

Keďže bol v septembri bez klubovej prí­slušnosti, tréner Pavel Hapal ho vynechal z nominácie v Lige národov proti Česku a Izraelu. Pozvánka prišla až po tom, čo sa dohodol na spolupráci s Ferencvárosom Budapešť. „Som rád za opätovnú účasť v reprezentácii po predchádzajúcom zraze, ktorý som vynechal. Teší ma, že som si tiež našiel nový klub. Trénujem s ním už dlhšie, v nedeľu som zažil štvrťhodinovú premiéru. Dúfam, že to takto bude pokračovať a budem čoraz viac hrávať,“ povedal Mak po návrate do repre.

V lepšom čase do maďarského klubu ani nemohol prísť. Ferencváros sa dostal do mimoriadne atraktívnej skupiny Ligy majstrov s Messiho Barcelonou, Juventusom Turín a Ronaldom i Dynamom Kyjev.

Ešte predtým čaká Maka porcia troch reprezentačných zápasov. Ten najdôležitejší z nich už vo štvrtok na Tehelnom poli v baráži ME proti Írsku. Bratislavský rodák nemá na súperov z Ostrovov príjemné spomienky. Pred tromi rokmi v kľúčovom súboji kvalifikácie MS 2018 bol v Škótsku vylúčený. „Íri majú veľmi dobré mužstvo poskladané z hráčov pôsobiacich v anglickej Premier Ship a v druhej lige. Bude to náročný zápas. Určite máme na to, aby sme ich zdolali.“

Po domácom výbuchu s Českom a sklamaní v Izraeli si celá kabína uvedomuje, o čo ide v najbližšom súboji. Ešte stále môže Slovensko štartovať na európskom šampionáte. „Pre starších hráčov je to asi posledná príležitosť zahrať si na veľkom turnaji. Pre mladších spoluhráčov zasa obrovská motivácia dostať sa tam. My sme to už zažili. Bol to fantastický pocit. Aj preto dá každý hráč do zápasu s Írmi všetko, aby sa mu splnil sen. Verím, že to dopadne lepšie ako posledné dva zápasy. Len spoločnými silami to môžeme zvládnuť,“ podotkol Mak.

Tréner Hapal verí, že pred trojzápasom s Írskom, so Škótskom a s Izraelom budú hráči lepšie pripravení aj vďaka väčšej minutáži v kluboch. Mak ju zatiaľ nemá takmer žiadnu. „Je to jeden z našich najskúsenejších hráčov, ktorý odohral celú kvalifikáciu. Má už klub, trénuje s ním. Máme nejaké dáta o jeho fyzickej pripravenosti. Aj preto sme po ňom siahli. Niekto sa zamýšľal nad tým, či má byť v nominácii. Ja hovorím, že určite áno,“ zdôraznil český kouč.