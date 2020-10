Sagan si z tesnej prehry ťažkú hlavu nerobí: Pokúsim sa udržať cyklaménový dres

Ani vo štvrtej etape Giro d'Italia nesiahol Peter Sagan na víťazstvo, hoci k nemu mal skutočne blízko.

O víťazovi musela rozhodnúť cieľová fotografia. Z triumfu sa tešil Francúz Arnaud Demare z tímu Groupama - FDJ. Za ním na druhom mieste finišoval Peter Sagan a tretím jazdcom etapy bol Davide Ballerini.

"Dnes som si išiel po víťazstvo. Bolo to veľmi tesné. Nevedel som, kto bol prvý, druhý alebo tretí. Všetci sme prišli spoločne na čiaru a museli sme počkať na cieľovú fotografiu. Urobil som maximum pre víťazstvo, no také bývajú skrátka šprinty. V minulosti som dokázal o centimetre vyhrať, dnes to nevyšlo. Som však veľmi spokojný s prácou tímu. Mám cyklaménový dres a pokúsim sa ho udržať, aj keď môj náskok nie je veľký," citovala Sagana oficiálna webová stránka jeho tímu.

Demare priznal, že pri ňom stálo šťastie. "Myslím si, že to bolo o milimeter. Šťastie dnes stálo pri mne. Bolo to naozaj tesné, ani som nevedel, že som vyhral. Skôr som si myslel, že budem druhý, ale potom ma vyhlásili za víťaza a mohol som sa tešiť. Pred Girom sme trénovali záverečné špurty a dnes sa nám to vyplatilo. Ustáli sme aktivitu Bory v stúpaní, čo vôbec nebolo jednoduché, no v závere som si našťastie ušetril nejaké sily," citovala Demarea agentúra AP