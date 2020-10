Bianca si v taxíku zabudla kabelku aj s mobilom: Drsná dohra! Po tom, čo nasledovalo, sa bojí chodiť von

Mal to byť len obyčajný odvoz taxíkom, mladá žena však skončila s modrinami a doživotnou traumou.

Britka Bianca Butler (26) má za sebou desivú skúsenosť, na ktorú len tak nezabudne. Mladá mamička sa rozhodla, že zájde navštíviť kamarátku a zavolala si taxík. Keď vystúpila pred priateľkiným domom, uvedomila si, že v taxíku zabudla kabelku aj s mobilným telefónom. Vtedy však už auto bolo dávno preč a Bianca tak zavolala do taxislužby z kamarátkinho telefónu. Dohodla sa s nimi, že jej osobné veci privezú, že takisto taxikárovi zaplatí za jazdu navyše.

Podľa slov mladej ženy taxikár po príchode vyšiel z auta a mal na ňu drsne zaútočiť. "Zavolal mi a povedal, že stojí vonku, odvetila som, že idem. Keď som prišla, vyšiel z auta a udrel ma do tváre, ja som sa zrútila na zem a on mi stúpil na tvár," priblížila pre britský denník Metro. Bianca mala nechápavo vstať zo zeme a ísť si do auta po veci. "Keď som sa načiahla do auta, dupol na plyn a ja som vyletela z auta na zem," vysvetlila Bianca. Muž mal potom jej veci vyhodiť z auta a odfrčať preč. Ľudia, ktorí boli svedkom tejto hrôzy ju zdvihli zo zeme a odniesli k sebe domov, kde ju umyli. Mladú matku potom vzali do nemocnice, kde ju lekári ošetrili a predpísali jej lieky.

Bianca skončila s mnohými modrinami na tvári aj po celom tele. Väčšiu ujmu jej však incident spôsobil na psychickom zdraví. "Tak ma to šokovalo, zlomilo mi to srdce. Teraz si na ľudí budem dávať veľký pozor. Už nechodievam po vonku sama. Veľmi som sa bála o život," dodala nešťastná žena. Prípad vyšetruje polícia.