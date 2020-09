Kráľ je späť: Djokovič po smolnom konci na US Open ukázal silu v Paríži

Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.

V úvodnom kole ako nasadená jednotka zdolal Švéda Mikaela Ymera 6:0, 6:2, 6:3. Pre Srba to bol prvý grandslamový zápas od osemfinále US Open, v ktorom ho diskvalifikovali za napálenie loptičky do krku čiarovej rozhodkyne.

Djokovič v prvom sete nepustil Ymera prakticky k ničomu a za 20 minút mu uštedril "kanára". Mladý Švéd bol príliš nervózny, trápil sa na podaní. Na začiatku druhého dejstva Ymer držal s favoritom krok v dlhších výmenách. Pri jednej z nich po lobe Djokoviča predviedol ukážkovú zadovku a la Roger Federer, ktorej zatlieskal i "Nole". V závere setu mal však navrch líder svetového rebríčka ATP. V treťom dejstve Ymer vyrovnal z 1:3 na 3:3, no koncovka patrila Djokovičovi.

"Podmienky na tohtoročnom Roland Garros sú úplne iné, na aké sme boli zvyknutí.Pri švihu rakety som trochu pociťoval bolesti v ruke, ale nebolo to nič vážne. Často som skúšal dropšoty, sadli mi nové loptičky, ktoré sú v porovnaní s Babolatmi trochu ťažšie. Ymer ma prekvapil, hlavne v úvode druhého a tretieho setu nepríjemne hrýzol. V budúcnosti môže dosiahnuť úspechy," uviedol Djokovič pre televíznu stanicu Eurosport v rozhovore s bývalou rakúskou tenistkou Barbarou Schettovou.

Sedemnásťnásobný grandslamový šampión sa vrátil aj k diskvalifikácii na US Open. "Bola to veľká chyba, ktorá sa už nebude opakovať. V New Yorku to niekedy na človeka doľahne. Okamžite som sa ospravedlnil čiarovej rozhodkyni, diskvalifikáciu chápem. Trochu som však nerozumel extrémnej kritike, ktorá sa na mňa zniesla."



muži - dvojhra - 1. kolo:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Mikael Ymer (Švéd.) 6:0, 6:2, 6:3, Kevin Anderson (JAR) - Laslo Djere (Srb.) 6:2, 6:3, 6:4, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Harold Mayot (Fr.) 7:6 (5), 6:3, 7:5, Dušan Lajovič (Srb.-22) - Gianluca Mager (Tal.) 6:4, 7:6 (4), 4:6, 6.1, Cristian Garin (Čile-20) - Philipp Kohlschreiber (Nem.) 6:4, 4:6, 6:1, 6:4, Marc Polmans (Austr.) - Ugo Humbert (Fr.) 6:2, 6:2, 3:6, 6:3, Matteo Berrettini (Tal.-7) - Vasek Pospisil (Kan.) 6:3, 6:1, 6:3, Lloyd Harris (JAR) - Alexej Popyrin (Austr.) 6:4, 6:4, 7:6 (7)