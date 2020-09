Dominika Cibulková (31) opäť ukázala nádhernú fotku s Jakubkom.

Bývalá tenistka je hrdou mamou a o chvíle s Jakubkom sa delí aj so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Nádhernú fotku šťastná Dominika zverejnila aj tentokrát so slovami plnými lásky. "Príliš zlatý na to, aby to bola pravda," napísala Cibulková.

Z malého Jakubka sa tešia aj jej bývalé súperky. Komentáre pod fotkou nechala Marion Bartoliová (35), bývalá svetová deviatka, či česká tenistka Barbora Strýcová (34) a Jelena Vesninová (34), ktorá má na konte zlato z olympijských hier v Rio de Janeiro zo štvorhry. "