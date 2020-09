Speváčka Jana Kirschner prežíva v Anglicku ťažké chvíle: Trpké priznanie!

Obdobie pandémie koronavírusu výrazne ovplyvnilo životy umelcov, ktorí sa kvôli obmedzeným príjmom a zrušeným vystúpeniam ocitli opäť v hraničnej finančnej situácii.

Umenie a kultúra ale nie sú ohrozené iba v našej krajine. Svoje o tom vie aj speváčka Jana Kirschner (41), ktorá väčšinu svojho času trávi v Anglicku. Bez pracovných príležitostí má prvýkrát po dvadsiatich rokoch vo svojej kariére skutočný time out.

Jana Kirschner žije so svojím partnerom, hudobným producentom Eddiem Stevensom, v Londýne v Anglicku. Na Slovensko prichádza len na krátku dobu, či už kvôli práci alebo navštíviť svoju rodinu a priateľov. Novému Času prezradila, ako veľmi ovplyvnila pandémia jej pracovný, ale aj súkromný život.

„Situácia je taká, že žijem zo dňa na deň. Museli sme zrušiť aj nahrávanie albumu, opatrenia v Anglicku sú prísne,“ reaguje speváčka na zatvorené kluby a štúdiá. Na sociálnej sieti sa zdôverila so svojou novou každodennou realitou: „Môj kalendár je prázdny. Nebombardujú ma viac zobrazujúce sa eventy v rohu displeja či upozornenia na blížiace sa udalosti. Po dvadsiatich rokoch je to môj prvý skutočný time out.“

Treba myslieť pozitívne

Zmeny nastali tiež v jej súkromí. Jana ostala doma so svojimi dvoma dcérami Matildou a Yolanou Yolandou, s ktorými budú pokračovať v domácej výučbe aj počas druhej vlny pandémie. Baby si na seba zvykli a každý deň si doprajú fyzickú rozcvičku a chutné domáce jedlo.

„Ako rodina sa snažíme čo najviac chrániť, takže dodržujeme všetky pokyny.“ Speváčka nehádže flintu do žita, snaží sa myslieť pozitívne a verí, že v blízkej budúcnosti sa situácia v umení zmení: „Je na nás umelcoch, či kultúra prežije. To slovo vo význame znamená aj pripravovať pôdu. Tak teda do práce, priatelia.“