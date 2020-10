Zo zlomenej ruky sa vykľulo niečo oveľa horšie, muž schudol na 36 kíl: Nezvyčajná diagnóza

Keď si James McGill zlomil ruku, tušil, že ide o viac než len obyčajnú fraktúru.

No rozhodne nevedel, že šesť týždňov v sadre sa zmení na dlhé mesiace trvajúci pobyt v nemocnici po tom, ako mu bola diagnostikovaná nezvyčajná forma rakoviny. O prípade informuje The Sun.

James (33) navštívil doktora, keď si všimol, že jeho zlomená ruka sa nelieči dobre a pomaly ňou už nedokáže pohnúť. Pracovníka Googlu vyšetrilo viacero odborníkov, no nikto si nevedel jeho zvláštne príznaky vysvetliť.

V decembri minulého roka začal strácať silu v ľavej nohe a všimol si, že častejšie zakopáva. Podstúpil magnetickú rezonanciu a vtedy lekári objavili léziu na jeho mozgu.

"Keď som sa dozvedel výsledky, bol som u mojich rodičov doma. Proste som zdvihol telefón a zrútil som sa do otcovej náruče, keď som mu povedal, čo to je," spomína Ír na ťažkú chvíľu. Onedlho na to stratil schopnosť prehĺtať alebo piť. "Operovali ma, aby zistili, čo to je, a bol to lymfóm. Odvtedy som pripútaný k lôžku," hovorí.

Lymfóm je typ rakoviny krvi, ktorý vzniká, keď sa biele krvinky (lymfocyty) v nej začnú nekontrolovane množiť. Tie sa zvyčajne hromadia v lymfatických uzlinách v podpazuší, hrdle alebo slabinách, no ukladať sa môžu v podstate v ktorejkoľvej časti tela. Jamesov prípad je skutočne veľmi zriedkavý, rakovina sa začala v mozgovom tkanive.

Spočiatku sa liečil v dublinskej nemocnici, no pozom prišla pandémia. "Kvôli karanténe ma nenavštívil nikto okrem rodičov. Nemohol som im to oznámiť ani len osobne, pretože v ten deň nemali povolenie. Musel som im to povedať cez FaceTime."

Do mája výrazne schudol, namiesto pôvodných 60 kilogramov váži teraz 36,7. "V jednej chvíli mi doktori povedali, že mi ostáva 24 hodín života, no ja som o tom netušil. Zdalo sa mi, že večeriam v Londýne s Kim Kardashian," hovorí.

Pri Jamesovi stála šťastena a po chemoterapiách sa jeho stav trochu lepší. "Bol to veľký boj pre telo aj pre myseľ. Zakaždým som bojoval všetkými silami," tvrdí. Teraz má jeden cieľ pred sebou - chcel by odísť z nemocnice a stráviť Vianoce so svojou rodinou. "Chcem ísť domov na Vianoce. To je môj cieľ. Po tom, čím som si prešiel, by to pre mňa znamenalo najviac."

Jeho kamarát vytvoril preňho zbierku na stránke GoFundMe, aby mu mohol kúpiť nejaké nové osušky, a dopadlo to tak, že doteraz vyzbieral 26 000 libier (28 461,39 euro). Cieľ teda stanovili vyššie - chceli by vyzbierať 100 000 libier (109 465,00 euro), aby Jamesov dom prispôsobili jeho potrebám.

"Dom potrebuje mnoho úprav, aby som tam mohol žiť. Budem potrebovať zdvíhače na strope, popristavovať niečo dole, čaká nás veľa práce," hovorí. "Moji priatelia vytvorili zbierku na GoFundMe, aby mi kúpili nejaké darčeky, pretože vedeli, že mi je nanič a povedal som im, že sa mi nepáčia nemocničné osušky. Je ohromujúce vidieť, koľko peňazí sa doteraz podarilo vyzbierať." James priznáva, že ho to povzbudilo, pretože vidí, koľko ľudí je na jeho strane.