Sestrám naraz zistili rakovinu kože, teraz varujú ostatných: Neurobte to, čo my!

Dve sestry Sarah Burnside (24) a Rhianne Smith (19) pravidelne chodili do solária pred aj po každoročnej letnej dovolenke. Ako však informuje portál Metro, dievčatá veľmi skoro zistili, aké nebezpečné to môže byť.

Mama dvoch detí, Sarah, našla na svojej nohe a chodidle dve podozrivé znamienka. Navštívila teda lekára, ktorý jej oznámil, že trpí zhubnou formou rakoviny. „Je rozhodne strašidelné počuť slovo rakovina. Najskôr sa mi uľavilo a mala som šťastie, že som na to prišla dosť skoro, lebo keby nie, nevieme, čo by sa stalo,“ hovorí Sarah.

Sarah našťastie nemusela podstúpiť chemoterapiu. Horšie ako vlastnú chorobu znášala sestrinu diagnózu. Rhianne má len 19 rokov a rakovina sa jej prejavila na tvári. „Bola by som radšej, keby som to bola znova ja,“ hovorí Sarah.

Mamičke najskôr našli rakovinu v chodidle a až potom v nohe. Jedno znamienko bolo tmavšie a nepravidelné, druhé menilo farbu. Doktor jej povedal, že ešte nevidel nikoho tak mladého s dvomi zhubnými znamienkami. „Keby mi rakovinu kože nediagnostikovali dvakrát, Rhianne by si nikdy nešla dať skontrolovať znamienko,“ pripustila Sarah.

Diagnózy oboch sestier prišli v období troch mesiacov. Rhianne sa najskôr snažila rozptýliť a nemyslieť na chorobu, no po pár dňoch to na ňu doľahlo. Svoje znamienko našla na tvári, že sa mení, si všimla až po sestrinej diagnóze. Sarah aj Rhianne sú presvedčené, že chorobu im spôsobili časté návštevy solária.

Sarah zvykla absolvovať dokopy 40 minút v soláriu v priebehu dvoch týždňov pred dovolenkou. Verila, že jej to pomôže ochrániť si pokožku pred teplom. Po návrate absolvovala ďalšie dve deväťminútové návštevy za týždeň. Rhianne na tom bola podobne, jej návštevy boli dokonca ešte intenzívnejšie.

Obe dievčatá teraz varujú pred škodlivosťou solárií. Mysleli si, že rakovinu kože dostávajú len starší ľudia, ktorí roky často chodili do solária a nikdy nepoužívali krém na opaľovanie. To však nie je pravda, už jedna návšteva solária vie veľmi výrazne zvýšiť riziko vzniku melanómu. Sestry dostávajú množstvo správ od ľudí, ktorí hovoria, že do solária už nikdy nepôjdu. „Môže sa to stať komukoľvek. Myslela som si, že mne sa to nestane. Teraz používam opaľovací krém každý deň, bez ohľadu na počasie,“ dodala Rhianne.