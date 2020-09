Výpoveď Kočnera v kauze prípravy popravy Volzovej: Pri vražde podržal parťáka Ruska!

Mariána Kočnera (57) verejnosť v poslednom čase videla už vo viacerých súdnych konaniach.

Tentoraz sa neobjavil v pozícii obžalovaného, ale svedka, ktorý si mal zaspomínať na udalosti spred viac ako 23 rokov. Ešte stále sa totiž pojednáva vo veci prípravy vraždy Sylvie Volzovej, ktorú si mal objednať jej bývalý spoločník z Markízy Pavol Rusko (57). Kočner, ktorý s Ruskom vystupuje v prípade miliónových zmeniek, svojho parťáka podržal aj v prípade Volzovej.

Rusko sa z pojednávania ospravedlnil. Mafiánsky podnikateľ vypovedal niekoľko hodín. S Volzovou sa vraj zoznámil v roku 1997 cez mafiána Petra Čongrádyho. „Ubezpečovala nás, že v Markíze nemá Ruska nikto rád, že ju tam majú radi a je medzi zamestnancami obľúbená. Že ona si sadne na miesto generálnej riaditeľky, do ktorého sme ju aj vymenovali, lebo my sme s takou prácou skúsenosti nemali,“ citovali Kočnerovu výpoveď Aktuality.sk. Kočner rozprával aj to, že Volzovej prekážalo, že má menšiu kanceláriu aj auto ako Rusko.

„Nikdy nespomínala, že by mala z niečoho strach.“ Kočner priznal, že sa stretol v hoteli Holiday Inn s Ruskom predtým, ako obsadil Markízu. „Pani Volzová sa tiež párkrát v zlosti vyjadrila, že by bolo najlepšie, keby pán Rusko zmizol, tak by to bolo najlepšie,“ vytiahol na súde Kočner. Sám vraj na to nemá dôkazy a bral to ako hnev Volzovej. „Ja som to nebral vážne, ale bolo to tak.“ Rusko mal podľa neho strach. Na otázku, prečo o tom nehovoril už skôr, Kočner odpovedal, že sa ho na to vraj nepýtal vyšetrovateľ.

Zaujímavé je, že sudca neumožnil právnikovi Volzovej Romanovi Kvasnicovi otázky k Threeme. Kočner mal cez svojho kamaráta Norberta Bödöra ovplyvňovať vyšetrovanie kauzy v prospech Ruska. „Súd túto otázku nepripúšťa, keďže nemá súvis s prejednávaným skutkom,“ povedal sudca Pavol Juhás podľa Denníka N. V správach totiž riešil výpoveď Alojza Kromku, ktorý sedí v base za vraždy a prihlásil sa sám od seba s tým, že chce vypovedať v prospech Ruska.