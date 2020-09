Harry a Meghan idú do reality šou: Odborníčka na kráľovskú rodinu vyslovila, čo si iní len myslia

Ukážu viac zo svojho života. Princa Harryho a jeho manželku Meghan bude kamera sledovať tri mesiace.

Známy pár, ktorý opustil britskú kráľovskú rodinu, kývol na ponuku spoločnosti Netflix. ,,Chcú, aby im ľudia nahliadli do života a videli charitatívnu prácu, ktorú robia,“ zistil denník Daily Mail od zdroja. Milovníci pikošiek zo sveta celebrít však budú možno sklamaní. Reality šou má byť veľmi na úrovni. ,,Bude viac pripomínať dokumentárnu sériu o ich dobročinnosti ako to, čo sa deje za zatvorenými dverami. Aj tak to však bude poodkrytie ich životov a Meghan dúfa, že ľudia uvidia, aká v skutočnosti je,“ tvrdí zdroj.

Odborníčka na kráľovskú rodinu, editorka časopisu Majesty Magazine, Ingrid Seward, nazvala Harryho a Meghan pokrytcami. Na účasť v reality šou totiž kývli po tom, čo povedali, že odchádzajú z Británie do USA, aby mali viac súkromia. ,,Toto je mimoriadne zvláštne. Je to presne to, čo tvrdili, že robiť nebudú,“ cituje ju Daily Mail. Harry a Meghan už majú s Netflixom rozbehnutých niekoľko spoluprác, rozrobená je inovatívna dokumentárna séria o prírode aj animovaný seriál o inšpiratívnych ženách.