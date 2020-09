Kotlebu nechali v RTVS šíriť bludy bez rúška: Uštipačná poznámka Borisa Kollára

Toto azda nemyslia vážne. Pravidelná diskusia RTVS O 5 minút 12 rozpútala túto nedeľu vlnu pohoršenia, keď si jeden z diskutujúcich, šéf ĽSNS Marian Kotleba (43), odmietol nasadiť rúško.

Porušenie interných smerníc RTVS odôvodňoval niekoľkokrát vyvrátenými mýtmi o škodlivosti ochrany tváre. Proti jeho počínaniu sa ozvalo viacero politikov aj divákov. Ako to vysvetľuje verejnoprávna televízia, ktorá by mala ísť v zhoršujúcom sa stave koronakrízy príkladom? Kotlebovci sú známymi odporcami rúšok. V parlamente ich predseda musel vyhodiť z rokovacej sály, pretože si odmietli nasadiť rúško.

Doteraz svoje „zaručené informácie o ich škodlivosti“ prezentovali najmä na sociálnych sieťach. V nedeľu však na obrazovkách RTVS mohol Kotleba rozprávať o akomsi rúškovom sprisahaní státisícom divákov. Jeho vystúpenie nasadila verejnoprávna televízia v čase, keď každodenne zachytávame stovky nových pozitívnych pacientov. Kotleba tvrdil, že rúška podľa neho oslabujú imunitu z dôvodu vdychovania toxínov a ich nosenie je podľa neho podobne škodlivé ako ľudský moč.

Svoj „protest“ proti nariadeniam o nosení rúšok vysvetľoval aj tým, že jeho protidiskutujúci Jana Cigániková a Michal Šipoš nemali rúška na svojich svadbách. Cigániková apelovala na to, že Kotleba netuší, či v diskusii nemôže šíriť koronavírus aj medzi zamestnancov RTVS. „Rúško môže pomôcť a neublíži,“ skonštatovala. Richard Raši z Hlasu, ktorý je pôvodne lekár, tiež apeloval na Kotlebu s tým, že „v tejto fáze ochorenia je rúško úplne opodstatnené“. Hádka, týkajúca sa ich nosenia, pokračovala aj tým, že Kotleba tvrdil, že rúška nenosia ani poslanci v parlamente, pokiaľ nie sú pred kamerami.

„To vôbec nie je pravda,“ kontroval mu Šipoš z OĽaNO. Šéf ĽSNS sa oháňal aj názorom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorej nie je význam rúšok potvrdený. WHO pritom nosenie rúšok odporúča, na čo ho upozornila aj Cigániková: „To je staré a vy to dobre viete, pán Kotleba.“ Jeho správanie označila za chrapúnske. Moderátor Marek Makara Kotlebu na nasadenie rúška opakovane vyzýval aj s tým, že porušuje interné predpisy RTVS, nie však nariadenia hygienikov, keďže účinkujúci v televízii rúška mať nemusia.

Peter Pellegrini aj Boris Kollár sa však zhodli v tom, že „tam Kotleba nemal vôbec sedieť, mali ho vykázať zo štúdia“. „Keď si raz niekto myslí, že zem je plochá, s tým sa nedá nič urobiť,“ dodal Kollár. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga povedal, že sa čuduje Cigánikovej aj Šipošovi, že sa nezdvihli a neodišli z relácie, keď si Kotleba odmietol rúško nasadiť. Makara pre Denník N skonštatoval, že sa obáva, že vykázaním Kotlebu by z neho „urobil obeť a smerovalo by to naopak k jeho vyššej popularite“.

RTVS sa po vysielaní ospravedlnila divákom, že Kotleba nemal na tvári rúško. „Zároveň sa RTVS dištancuje od konania poslanca Mariana Kotlebu. Pred reláciou zamestnanci RTVS viackrát upozorňovali pána poslanca, aby dodržal interný predpis RTVS vo veci nosenia rúšok,“ povedala hovorkyňa Andrea Pivarčiová. „Odteraz bude v pozvánke uvedené, že odmietnutie rešpektovania interných predpisov RTVS v súvislosti s COVID -19 bude mať za následok neumožnenie vystúpenia v relácii,“ dodala.

Marian Kotleba - Neprestajné nosenie rúšok môže byť zdraviu škodlivé, pretože podobne ako moč alebo stolica aj z pľúc sa výdychom vylučujú rôzne toxíny. Problémom sú len tí ľudia, ktorí ochorejú, nemôžete vyčleňovať ľudí zo spoločnosti len preto, že podľa vás to je smrteľná nákaza.

Jana Cigániková - Rúško nijako nemôže uškodiť, môže to len pomôcť ľuďom. Drvivá väčšina našich aj svetových odborníkov rúška odporúča. My sme si vymysleli ten milión mŕtvych ľudí, aby sme mohli buzerovať ľudí. To vážne?

Michal Šipoš - Vy sa presne správate ako Trump alebo Johnson, ktorí sa smiali a zľahčovali situáciu, boli vzorom pre občanov takým, akým boli a potom tam zomierali tisícky ľudí. Keď im zomierali ľudia na ulici, tak začali odporúčať rúška. Poďme nenosiť v aute pásy. Čo vy na to? Zľahčujete situáciu a znevažujete odborníkov.

Čo hovoria fakty: Prečo je dôležité nosiť rúško

- ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní

- prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

- Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že dlhodobé používanie rúšok môže byť nepríjemné, no nevedie k intoxikácii ani k nedostatku kyslíka podľa úradu verejného zdravotníctva rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá vplyv na zdravé osoby