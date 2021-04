Kapelník Senzusu Peschl ukázal krásny bungalov v Karpatoch: Rád by som sa presťahoval do menšieho

Pred rokmi mu padol do oka pozemok v Limbachu a odvtedy si toto miesto nevie vynachváliť.

Kapelník Senzusu Pavol Peschl (70) býva s manželkou Magdalénou v obci pri Pezinku na úpätí Malých Karpát už desať rokov. Vraví, že ak by sa mal ešte raz niekde sťahovať, zas by to bolo len v tomto kraji, voňajúcom po víne. Vinárska obec Limbach učarovala známemu senzusákovi hlavne pre zelené kopce, dobré vínko a fakt, že to má len na skok od Bratislavy. Priznáva, že vďaka tomu, že Senzus mal vždy kopec kšeftov, dokázal si hraním zarobiť slušné peniaze.

A tak, keď sa mu naskytla príležitosť postaviť si dom, neváhal. A prečo si za svoj domov vybrali s manželkou práve Limbach? „Na toto miesto nás nahovorili priatelia. Nemal som vtedy žiaden zvláštny vzťah k tejto lokalite, ale kamaráti prišli s tým, že si idú v Limbachu postaviť dom, a že je tam ešte pár voľných pozemkov. Išli sme sa sem pozrieť a zrovna ten, ktorý sa nám páčil, bol voľný. Nerozmýšľali sme dlho a dohodli sme sa, že ho kúpime,“ vysvetlil nám.

Dom, v ktorom sme ho boli navštíviť, však nie je ten, ktorý ho pripútal k miestu obklopenom vinicami. Momentálne totiž býva v novom, o čosi menšom dome. „Ten prvý dom sme po čase predali. Zistili sme totiž, že je zbytočne veľký, bol to poschodový dom situovaný na kopci. Bývalo sa nám skvelo, ale potom sme začali uvažovať o niečom inom. Veľmi sme chceli bungalov,“ povedal nám Peschl, keď nám ukazoval svoje bývanie. Ako prezradil, nebolo to ľahké rozhodovanie, pretože chcel zostať v rovnakej lokalite, ktorú si medzičasom obľúbil.

Mal šťastie, našiel pozemok, ktorý spĺňal jeho predstavy a páčil sa tiež manželke Magdaléne. „Pred 10 rokmi sa tu otváralo developerské územie. Ešte sme sa ani nerozhodli, že tu niečo kúpime, no už som chodil po bočných cestičkách, obzeral som si to tu a pozoroval, ako sa točí slnko. Našiel som tento krásny slnečný pozemok. Celý deň nám tu svieti slnko,“ ukazuje na miesto, kde s manželkou postavili rozložitý bungalov obklopený romantickou záhradou.

Stavebný dozor si robil sám

Dom Peschlovci začali stavať v roku 2009 a už koncom roka v ňom bývali. „Potom sme ho ešte postupne dokončovali až do roku 2010. Trvalo to celé asi 15 mesiacov,“ upresnil hudobník a pochválil sa, že dom staval prakticky sám.

„Najal som si nejakých ľudí, na mnohé veci som si však vystačil sám. Tým, že som študoval staviteľstvo a v minulosti som nejaké stavby dozoroval, mal som prehľad. Robil som majstra aj stavbyvedúceho na iných stavbách, takže tomu rozumiem. Dal som si urobiť projekt a každý deň som tam bol s robotníkmi. Akurát som odbiehal, keď sme hrali s kapelou. Išiel som zarobiť na barák a potom som zas dozeral na stavbu,“ zasmial sa gitarista a pozval nás ďalej.