Sex ich už nudil! Manželia si okorenili svoj vzťah: Na toto by nemal chuť každý

Ich sexuálny život začal upadať, tak sa rozhodli si ho okoreniť. Začali s takzvaným tréningom a zapisujú si poznámky k výkonu toho druhého.

Blessing Platinum-Williams (30) a jej manžel Michael (30) sa spoznali pred jedenástimi rokmi a spočiatku sa od seba nedokázali odtrhnúť. Ako informuje The Sun, sex mali až trinásťkrát týždenne.

Po tom, ako prišlo v roku 2016 na svet ich prvé dieťa Ivan, začal ich sexuálny život upadať. Manželia sa s tým rozhodli bojovať. Pred troma rokmi začali s "tréningom". Píšu si poznámky k výkonu toho druhého a hovoria si to, čo sa im páčilo, a čo nie. Tým chcú dosiahnúť svoj cieľ - mať zakaždým perfektný sex.

Trénujú dvakrát týždenne, presné dni cvičenia si značia do kuchynského kalendára už týždne dopredu. Vždy sa postarajú o to, aby Ivan a ich jednoročný syn Matias spali na hornom poschodí.

Obaja majú svoje vlastné zápisníky a neváhajú aj uprostred aktivity vziať pero do ruky a zapísať si svoje myšlienky. Tým chcú docieliť čo najväčšiu presnosť. O svojich posteľných praktikách rozprávajú otvorene, a to nielen medzi sebou, ale aj so svojimi priateľmi. Tvrdia, že tieto "tréningy" im pomáhajú a dodali ich vzťahu iskru.

"Máme radi sex, no taktiež sme zvedaví. Nenapadá mi nič horšie ako nudný sexuálny život, v ktorom by som nemohla vyjadriť, čo chcem. Teraz mám v 99 % prípadov skvelý sex, a to vďaka poznámkam a hodnoteniam od Michaela," hovorí učiteľka angličtiny z britského mesta Watford.

Michael s ňou súhlasí. "Vďaka tréningom si náš sexuálny život zachoval iskru. Môžeme skúšať nové polohy a nestrachovať sa, že čo ak ich nerobíme správne, keďže pointou je sa to naučiť. Všetci by to mali robiť," tvrdí.

Blessing a Michael sa zoznámili v roku 2008, keď si na Facebooku prezerali zoznam odporúčaných priateľov. Obaja mali vtedy 19 rokov. "Pozrela som sa na Michaela a hneď som si pomyslela, že je atraktívny. Mali sme spoločného známeho, tak to nebolo také, žeby sme sa vôbec nepoznali. Po chvíľke četovania cez internet sme sa dohodli na skutočnom rande v kaviarni," hovorí Blessing.

Okamžite si padli do oka a odvtedy tvoria pár. V septembri 2011 sa zasnúbili a tajne sa zosobášili o mesiac neskôr v Portsmouthe. V októbri 2017 sa rozhodli obnoviť svoje manželské sľuby a tentokrát to oslávili aj s rodinou a priateľmi.

"Keď sme sa prvýkrát stretli, náš sex bol úžasný, a sme šťastní, že teraz to je opäť také isté. Keď nikto nie je nablízku, sme ako králiky. O našom sexuálnom živote hovoríme medzi priateľmi otvorene," hovorí Blessing. Taktiež ale priznala, že neholdujú sexu na verejných miestach, ako je napríklad park, a zdržiavajú sa v spálni.

Po príchode prvého dieťaťa začal ich sexuálny život upadať, no koncom roku 2016 sa rozhodli s tým bojovať a dodať mu opäť iskru. "Opýtala som sa Michaela, či si nemyslí, že to trochu zovšednelo," priznáva Britka. Pôrod nezasiahol do ich životov iba tým, že sa museli starať o nového človiečika, ale taktiež si vypýtal svoju daň na matkinom tele, kvôli čomu Blessing nemala veľkú chuť na sex. No ani jeden z nich nechcel ostať zapadnutý v nudnej rutine.

Po otvorenom rozhovore, ako tento problém prekonať, prišli na to, žeby mohli svoje myšlienky zapísať. "Ľudia si píšu denníky pre svojich partnerov a zaznamenávajú svoje pocity, aby ich prekonzultovali, tak prečo by sme to neurobili aj my so sexom?" povedali si.

Začali s takzvanými tréningovými dňami. Vtedy si zapisujú poznámky o výkone toho druhého a po styku to spolu slovne rozoberú. "Znie to trošku obchodne, ale je to pre nás ten najlepší spôsob, ako sa o tom porozprávať," hovorí Blessing. "Plánujeme si dni a hodiny, kedy budeme mať sex, a pri tom si robíme poznámky. Analyzujeme všetky pozície. Na každú máme 60 sekúnd - viac nie, aby to neodviedlo našu pozornosť. Po tom skúsime inú pozíciu alebo techniku."

Po ich prvom tréningu sa rozhodli okamžite si dohodnúť ďalší. Termín zapísali do kuchynského kalendára. Spočiatku im to prišlo vtipné, ale rýchlo si uvedomili výhody týchto dohodnutých schôdzok. Ani jeden z nich si nič z poznámok neberie príliš osobne. Zatiaľ sa nestalo, že by ich niečo z nich urazilo.

Aj o tri roky neskôr stále pokračujú s týmto svojim plánom. Dva až trikrát týždenne si dohadujú tréningy. Ich sexuálny život považuje Blessing za lepší než kedykoľvek predtým. Takmer každý deň majú sex, no tréningy majú dva až trikrát týždenne. "Už nemáme nudný sex. Zakaždým je iný a lepší než ten predtým."