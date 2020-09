Pariškovej diagnóza jej synov veľmi vzala: Ako som o rakovine povedala deťom

Známa slovenská moderátorka Aneta Parišková (47) si pred pár mesiacmi vypočula od lekárov nepríjemnú správu.

Sympatickej blondínke diagnostikovali non-Hodgkinov lymfóm. A hoci sa Aneta k chorobe postavila ako levica, jej traja synovia brali závažné ochorenie mamy ťažšie. Jojkárka teraz prezradila, ako to chlapcom oznámila a ako ich to veľmi vzalo. Zákerná rakovina ovplyvnila celú rodinu Pariškovej. Zatiaľ čo však Anetka nestrácala ani vo vážnej situácii úsmev na tvári, jej synovia to brali ťažko.

„Keď som povedala najstaršiemu Danielkovi, že mám rakovinu, tak dva dni plakal. Potom som mu ukázala Xenu s tým, že keď som bola malá, tak som mala takúto hrdinku na plagáte a bola to bojovníčka, ktorá všetko zvládla. A ja som teraz tá Xena, ktorá všetko zvládne. A potom to už to bral v pohode,“ povedala v jojkárskom Topstare s tým, že jemu to povedala ako prvému. Gabriel a Nathan sa to podľa jej slov neskôr dozvedeli zaraz.

„Gabinko veľmi rád číta a sleduje všetky informácie a analyzuje. Raz mi tak pri jedle povedal, či mám rakovinu. Tak som mu odpovedala, že áno. On na to iba, že to sa dalo čakať, to je z toho Černobyľu,“ povedala úsmevne Aneta a dodala. „Už sa ma len spolu spýtali, či sa uzdravím. Na to som im povedala, že áno. Budeme sa modliť každý večer ako vždy a vyzdraviem,“ dodala Parišková, ktorú už onedlho čaká dôležité CT vyšetrenie, ktoré ukáže, ako liečba zabrala a ako na tom je.