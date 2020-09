Moderátorka Parišková opäť žiari na televíznych obrazovkách: V práci zabúdam na chorobu!

Len pred necelými dvoma týždňami sa obľúbená moderátorka Aneta Parišková (47) so svojimi fanúšikmi podelila o skvelé správy.

Po náročných 45 dňoch strávených v nemocnici, počas ktorých podstupovala chemoterapiu, sa jej liečba skončila. Vždy vysmiata blondínka, ktorej v máji diagnostikovali Non-Hodgkinov lymfóm, sa tak po dlhej pauze ihneď vrátila do milovanej práce, kde odmoderovala hneď dve spravodajské relácie. Parišková priznáva, že v televízii zabúda na zákernú rakovinu. Ihneď ako Parišková ukončila šiesty cyklus chemoterapie, na svoj profil napísala, že sa najviac teší na normálny život.

A práve k nemu sa vrátila naozaj veľmi rýchlo, čím potešila nejedného diváka televízie JOJ. Parišková jednoducho svoju prácu miluje, a preto ju pred kamerami bolo vidno len štyri dni po odchode z nemocnice. Už vo štvrtok sa blondínka ukázala v Novinách o 17. a v nedeľu zas zasadla do moderátorskej stoličky hlavnej spravodajskej relácie o 19.30 k svojmu kolegovi Jánovi Mečiarovi.

Tým neurobila radosť len všetkým verným divákom, ktorí jej v boji so zákernou rakovinou držali palce, ale aj ľuďom v jojkárskom štúdiu. „Tešíme sa, že si naša kolegyňa Aneta Parišková mohla opäť sadnúť do moderátorského kresla a odvysielať pre divákov Noviny TV JOJ,“ povedala Novému Času hovorkyňa JOJ Group Lucia Kulihová. Z náhleho návratu však mala najväčšiu radosť sama Aneta. Tej príchod do milovanej práce iba prospieva.

Konečne v televízii

Aneta po odvysielaní novín zavesila na profile zábery zo štúdia. „Konečne zase v spravodajstve TV JOJ. Pri mojej milovanej práci, úžasných kolegoch a stretnutiach s divákmi zabúdam na chorobu,“ napísala otvorene Parišková, ktorá sa cíti čoraz lepšie. Pri sebe má však aj veľkú oporu. Okrem práce robí blondínke radosť aj jej manžel Miroslav a traja synovia Daniel, Nathan a Gabriel.