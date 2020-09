V súťažno-zábavnej relácii Záhady tela si tentokrát zmerajú svoje sily tanečníci Peter Modrovský a a Laci Strike s boxermi Tomi Kid Kovácsom a Pavlom Hlavačkom. Tentoraz však nepôjde len o súťaž vo vedomostiach, no Peťo Modrovský si na vlastnej koži vyskúša, aké je to dať zopár úderov samotnému trénerovi boxu. Ako to dopadne, si pozrite nielen v našom videu, no nenechajte si ujsť ani reláciu Záhady tela v sobotu o 20:30 na Jednotke.