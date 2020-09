Shiffrinová stále myslí na zosnulého otca: Nádherné gesto na jeho pamiatku

Nie je to nič nové, že Mikaela Shiffrinová nemyslí len na svoju kariéru, ale rada pomáha aj svojmu okoliu.

V tomto prípade ide o lyžiarske a snoubordové talenty zo Spojených štátov amerických, pre ktoré Shiffrinová a jej rodina za pomoci viacerých sponzorov založili Fond odolnosti, ktorý pomenovala po svojom tragicky zosnulom otcovi. Jeff Shiffrin prišiel o život tento rok začiatkom februára na následky pádu zo strechy v ich rodinnom dome v meste Edwards v americkom Colorade.

"Vo fonde chce Mikaela sústrediť čiastku jeden a pol milióna dolárov, z ktorej budú čerpať športovci pripravujúci sa na to, aby raz naplnili svoje sny. V tomto prípade to bude najmä účasť na zimných olympijských hrách v Pekingu 2022. Je to zároveň aj spôsob, ako si uctiť pamiatku jej otca Jeffa," napísal športový portál neveitalia.it.

"Práve odolnosť sa stala nevyhnutnou súčasťou môjho života v posledných siedmich mesiacoch. Pomáhala mi preklenúť zložité obdobie po otcovej smrti. Chcem spolu s mladými športovcami zdieľať ich príbehy odolnosti, ich radosť a tanec, ale aj plač a tréningové utrpenie. Tak ako mne ľudia pomohli v ťažkých chvíľach, chcem túto pomoc adresovať iným," vyznala sa Shiffrinová na sociálnych sieťach.

Shiffrinovej nevyšiel návrat na súťažné zjazdovky koncom minulej sezóny SP po tom, čo ju koncom januára prerušila po tragickej smrti otca. Keď sa už zdalo, že sa predstaví aspoň v poslednom podujatí vo švédskom Aare, pandémia koronavírusu tvrdo zasiahla a organizátori troje preteky na severe Európy, v ktorých sa malo bojovať o vzácne glóbusy, operatívne zrušili.

Jej bilancia je aj tak pozoruhodná - druhé miesto v celkovom hodnotení SP, druhé v slalome, tretie v obrovskom slalome, piate v zjazde a siedme v super G.