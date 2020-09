Ani zďaleka nemajú vyhrané: Organizátorov olympiády čaká presviedčanie sponzorov

Nemenej náročné ako usporiadať budúcoročné olympijské hry v Tokiu v zložitej pandemickej situácii vo svete bude presvedčiť sponzorov, aby svoje miliardy dolárov udržali v hre napriek ekonomickým turbulenciám a všeobecne panujúcej skepse.

Okrem organizátorov a japonskej vlády sa v tomto smere očakáva pomocná ruka aj od predstaviteľov Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Dôležitá bude iniciatíva prezidenta MOV Thomasa Bacha a viceprezidenta Johna Coatesa, ktorí budú v piatok na diaľku hovoriť s japonskými predstaviteľmi o chystaných opatreniach v boji s koronavírusom - vstupe športovcov do Japonska, ich testovaní a tiež možnej prítomnosti fanúšikov na športoviskách. Očakáva sa, že do konca roka 2020 alebo začiatkom nového roka bude hotový zdravotný manuál v súvislosti s OH 2020 naplánovaných na leto 2021. A rovnako bude potrebné tlmočiť sponzorom, že ich peniaze sú stále potrebné, lebo olympijské hry sa na druhý pokus predsa len uskutočnia.

"Nemyslím si, že sme zatiaľ urobili maximum preto, aby sme oznámili verejnosti, že olympiáda napriek problémom určite bude. Musíme viac presviedčať ľudí, lebo momentálne v Japonsku panuje vysoký stupeň nedôvery," uviedol generálny riaditeľ organizačného výboru Toširo Muto. Bývalý zástupca guvernéra Japonskej centrálnej banky pridal aj informácie o aktuálnych rokovaniach s podnikateľskými subjektami a firmami, ktoré finančne participujú na organizovaní OH. "Všetci 68 sponzori sú pozitívne naladení. Sme však ešte len v polovici rokovaní a na konkrétne závery je ešte priskoro," dodal Muto.

Júnový prieskum japonskej televízie NHK ukázal, že spoločnosť vôbec nie je pozitívne naklonená konaniu OH v Tokiu v lete 2021. Až dve tretiny sponzorov boli v tom čase presvedčení o tom, že svoje "olympijské" zmluvy nebudú predlžovať o ďalší rok. Odborníci pripomínajú, že najmä udržanie domácich sponzorov bude mimoriadne náročné. Tí už zaplatili organizačnému výboru hier rekordných 3,3 miliardy dolárov, čo je už teraz dvojnásobok sumy z uplynulých OH. Náklady však celkom určite porastú a potrebné budú ďalšie peniaze od týchto subjektov.

John Grady, ktorý vyučuje športové právo na americkej Univerzite v Južnej Karolíne, uviedol, že odklad OH spôsobil nespočetné množstvo problémov a efektov tzv. zvlnenia aj v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu.uviedol Grady.

Na druhej strane sa očakáva, že Japonci vzhľadom na pozitívnu historickú skúsenosť aj silne zakorenený pocit národnej lojality napokon budú môcť rátať s dostatočnou sponzorskou podporou OH v Tokiu. "Olympiáda je pre krajinu potrebná. Toto je silný príbeh, ktorý sa odvíja od vydarených OH 1964 v Tokiu. Myslím si, že existuje takmer historický tlak na to, aby to všetko prebehlo hladko a prospelo Japonsku," skonštatovala pre AP Robin Kietlinska, ktorá vyučuje japonské športy a históriu na LaGuardia Community College v New Yorku.